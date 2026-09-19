18 сентября 2026 года армия РФ обстреляла Киевскую область

Спасатель тушит пожар. Фото иллюстративное: ГСЧС Херсонщины

Увечері в п'ятницю, 18 вересня, російські військові атакували два району Київської області. У Бучанському районі двоє чоловіків зазнали осколкових поранень. Обох потерпілих госпіталізували.

Про це повідомив начальник Київської ОВА Тимур Ткаченко, передає Новини.LIVE.

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Скриншот повідомлення Тимура Ткаченка

Наслідки обстрілу Київщини ввечері 18 вересня

У Бучанському районі загорілося складське приміщення. Також зазнали пошкоджень склади в Бориспільському районі.

На місцях атаки працювали рятувальники. Інформацію про наслідки обстрілу уточнюють.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на міського голову Києва Віталія Кличка повідомляв, що ввечері 17 вересня під російським ударом опинився Подільський район столиці. Сталося влучання в нежитлову будівлю. Зазнала поранень людина.

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Також Новини.LIVE з посиланням на очільника Київської ОВА Тимура Ткаченка писав, що вранці 18 вересня армія РФ обстріляла Фастівський район Київщини. Постраждала родина з п'ятьох людей. Трьох дітей та їхнього батька госпіталізували. Мати зазнала гострої реакції на стрес.