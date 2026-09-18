Вечером 17 сентября 2026 года армия РФ обстреляла Подольский район Киева

Спасатели на месте пожара. Фото илюстративное: ГСЧС Киева

Вечером в четверг, 17 сентября, российские военные нанесли удар по Киеву. Под обстрелом оказался Подольский район столицы. Там произошло попадание в нежилое здание. Пострадал один мужчина. Раненого госпитализировали и оказывают ему необходимую помощь.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Новини.LIVE.

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Скриншот сообщения Виталия Кличко

Что известно об обстреле Киева вечером 17 сентября

Воздушная тревога желтого уровня в столице вечером 17 сентября длилась с 21:55 до 22:09. В 21:57 Воздушные Силы ВС Украины предупредили, что со стороны Чабанов в направлении центра Киева летит реактивный беспилотник.

Скриншот сообщения Воздушных Сил ВС Украины

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на главу Киевской ОВА Тимура Ткаченко сообщал, что вечером 17 сентября армия РФ обстреляла Бучанский район Киевской области. Пострадала девочка 2019 года рождения. Получили повреждения три частных домовладения и транспортное средство.

Также Новини.LIVE писал, что в результате атаки на Киев 17 сентября травмировались 20 человек. Обстрел повредил жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры. В частности, в Днепровском районе пострадала 16-этажная многоэтажка.