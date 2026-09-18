Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиОткрытияДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев В Киеве в результате вечернего обстрела есть раненый

В Киеве в результате вечернего обстрела есть раненый

Ua ru
18 сентября 2026 01:40
Вечером 17 сентября 2026 года армия РФ обстреляла Подольский район Киева
Спасатели на месте пожара. Фото илюстративное: ГСЧС Киева

Вечером в четверг, 17 сентября, российские военные нанесли удар по Киеву. Под обстрелом оказался Подольский район столицы. Там произошло попадание в нежилое здание. Пострадал один мужчина. Раненого госпитализировали и оказывают ему необходимую помощь.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Новини.LIVE.

Реклама
Вечером 17 сентября 2026 года РФ обстреляла Киев
Скриншот сообщения Виталия Кличко

Что известно об обстреле Киева вечером 17 сентября

Воздушная тревога желтого уровня в столице вечером 17 сентября длилась с 21:55 до 22:09. В 21:57 Воздушные Силы ВС Украины предупредили, что со стороны Чабанов в направлении центра Киева летит реактивный беспилотник.

Атака БпЛА на Киев вечером 17 сентября 2026 года
Скриншот сообщения Воздушных Сил ВС Украины

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на главу Киевской ОВА Тимура Ткаченко сообщал, что вечером 17 сентября армия РФ обстреляла Бучанский район Киевской области. Пострадала девочка 2019 года рождения. Получили повреждения три частных домовладения и транспортное средство.

Также Новини.LIVE писал, что в результате атаки на Киев 17 сентября травмировались 20 человек. Обстрел повредил жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры. В частности, в Днепровском районе пострадала 16-этажная многоэтажка.

Читайте также:
обстрелы война в Украине атака ранение пострадавшие
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации