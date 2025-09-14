Видео
Вечерние взрывы на Киевщине — в ОВА предоставили комментарий

Вечерние взрывы на Киевщине — в ОВА предоставили комментарий

Ua ru
Дата публикации 14 сентября 2025 01:40
Что известно о взрывах в Киевской области вечером 13 сентября 2025 года
Срочная новость

Поздно вечером в субботу, 13 сентября, в Киевской области прогремели взрывы. С воздушной атакой врага они не связаны.

Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Николай Калашник.

Читайте также:

Что известно о взрывах на Киевщине вечером 13 сентября

"В пределах Киевской области вражеских воздушных целей не фиксировалось, сигнал "Воздушная тревога" не объявлялся", - говорится в сообщении.

Сейчас на месте работают оперативные службы, проводят необходимые действия. Более подробную информацию предоставят позже.

Новость дополняется

Киев война ЧП взрыв Киевская область
Чекарёва Мария - редактор
Автор:
Чекарёва Мария
