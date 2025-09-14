Що відомо про вибухи на Київщині ввечері 13 вересня 2025 року

Вечірні вибухи на Київщині — в ОВА надали коментар
Дата публікації: 14 вересня 2025 01:40
Пізно ввечері в суботу, 13 вересня, у Київській області прогриміли вибухи. З повітряною атакою ворога вони не пов'язані.
Про це повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник.
"У межах Київської області ворожих повітряних цілей не фіксувалося, сигнал "Повітряна тривога" не оголошувався", — йдеться в повідомленні.
Наразі на місці працюють оперативні служби, проводять необхідні дії. Більш детальну інформацію нададуть згодом.
