Що відомо про вибухи на Київщині ввечері 13 вересня 2025 року

Пізно ввечері в суботу, 13 вересня, у Київській області прогриміли вибухи. З повітряною атакою ворога вони не пов'язані.

Про це повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник.

"У межах Київської області ворожих повітряних цілей не фіксувалося, сигнал "Повітряна тривога" не оголошувався", — йдеться в повідомленні.

Наразі на місці працюють оперативні служби, проводять необхідні дії. Більш детальну інформацію нададуть згодом.

