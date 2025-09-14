Відео
Вечірні вибухи на Київщині — в ОВА надали коментар

Вечірні вибухи на Київщині — в ОВА надали коментар

Ua ru
Дата публікації: 14 вересня 2025 01:40
Що відомо про вибухи на Київщині ввечері 13 вересня 2025 року
Термінова новина

Пізно ввечері в суботу, 13 вересня, у Київській області прогриміли вибухи. З повітряною атакою ворога вони не пов'язані.

Про це повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник.

Читайте також:

⁸Що відомо про вибухи на Київщині ввечері 13 вересня 

"У межах Київської області ворожих повітряних цілей не фіксувалося, сигнал "Повітряна тривога" не оголошувався", — йдеться в повідомленні.

Наразі на місці працюють оперативні служби, проводять необхідні дії. Більш детальну інформацію нададуть згодом.

Новина доповнюється

Київ війна НП вибух Київська область
Чекарьова Марія - редактор
Автор:
Чекарьова Марія
