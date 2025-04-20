Погода в Киеве на завтра - что прогнозируют синоптики

Украинцы святят пасхальные корзины. Фото: Новини.LIVE

В понедельник, 21 апреля, теплая и солнечная погода продолжит радовать киевлян и гостей столицы. В Киеве и области ожидается переменная облачность, однако без дождей.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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По прогнозам Укргидрометцентра, в Киеве и Киевской области в понедельник ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер в понедельник будет переменных направлений, в пределах 3-8 м/с.

Температура ночью в Киевской области будет +8...+13 °C. Днем будет значительно теплее, ожидается +21...+26 °C.

В понедельник в столице ночью прогнозируют +10...+12 °C. Днем столица прогреется до +24...+26 °C.

Скриншот сообщения Укргидрометцентра/Facebook

Ранее мы информировали, что 21 апреля Харьков может охватить жара — ожидается до +26 °C днем.

Однако не стоит рано радоваться, ведь ранее синоптики прогнозировали, , что в начале мая ожидаются новые заморозки по территории Украины..