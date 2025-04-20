Погода у Києві на завтра — що прогнозують синоптики

Українці святять великодні кошики. Фото: Новини.LIVE

У понеділок, 21 квітня, тепла та сонячна п огода продовжить тішити киян та гостей столиці. У Києві та області очікується мінлива хмарність, проте без дощів.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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За прогнозами Укргідрометцентру, у Києві та на Київщині у понеділок очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер у понеділок буде змінних напрямків, у межах 3-8 м/с.

Температура вночі у Київській області буде +8...+13 °C. Вдень буде значно тепліше, очікується +21...+26 °C.

У понеділок у столиці вночі прогнозують +10...+12 °C. Вдень столиця прогріється до +24...+26 °C.

Скриншот повідомлення Укргідрометцентру/Facebook

Раніше ми інформували, що 21 квітня Харків може охопити спека — очікується до +26 °C вдень.

Однак не варто зарано радіти, адже раніше синоптики прогнозувал и, що на початку травня очікуються нові заморозки по території України.