Верховный Суд поддержал 9-летний приговор киевлянину за смертельное ДТП на блокпосту

Люди в суде, иллюстративное изображение. Фото: Волынские новости

Верховный суд поддержал позицию прокураторы и оставил в силе наказание киевлянину в виде 9 лет тюрьмы, совершившего ДТП с гибелью военного на блокпосту в Хмельницкой области.

Об этом в субботу, 24 августа, сообщает Офис генерального прокурора.

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Что произошло

Прокурорам в судах всех инстанций удалось доказать, что в апреле 2022 года мужчина, находясь за рулем грузовика DAF в нетрезвом состоянии, врезался в бетонное ограждение блокпоста возле села Давыдковки Хмельницкой области.

"Осужденный наехал на военнослужащего и двух добровольцев добровольческого формирования Хмельницкой городской тергромады №1 "Авангард". Пострадавшие находились за ограждением. В результате аварии военный погиб на месте, двое других пострадавших получили телесные повреждения средней тяжести", — говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

За совершенное осужденному назначено 9 лет лишения свободы и запрет на управление транспортными средствами на такой же срок.

В свою очередь, Верховный суд согласился с аргументом прокурора, что назначенное наказание является справедливой мерой как для исправления осужденного, так и для предотвращения подобных правонарушений другими лицами.

На сегодня киевлянин отбывает назначенное судом наказание.