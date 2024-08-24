Верховний Суд підтримав 9-річний вирок киянину за смертельну ДТП на блокпосту

Люди у суді, ілюстративне зображення. Фото: Волинські новини

Верховной суд підтримав позицію прокуратори та залишив у силі покарання киянину у вигляді 9 років ув'язнення, який вчинив ДТП із загибеллю військового на блокпосту в Хмельницькій області.

Про це у суботу, 24 серпня, повідомляє Офіс генерального прокурора.

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Що сталося

Прокурорам у судах всіх інстанцій вдалось довести, що в квітні 2022 року чоловік, перебуваючи за кермом вантажівки DAF у нетверезому стані, врізався в бетонну огорожу блокпосту біля села Давидківки Хмельницької області.

"Засуджений наїхав на військовослужбовця і двох добровольців добровольчого формування Хмельницької міської тергромади №1 "Авангард". Потерпілі знаходилися за огорожею. Внаслідок аварії військовий загинув на місці, двоє інших потерпілих отримали тілесні ушкодження середньої тяжкості", — йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора.

За скоєне засудженому призначено 9 років позбавлення волі та заборону на керування транспортними засобами на такий же термін.

У свою чергу Верховний суд погодився з аргументом прокурора, що призначене покарання є справедливим заходом як для виправлення засудженого, так і для запобігання подібних правопорушень іншими особами.

Станом на зараз киянин відбуває призначене судом покарання.