Погода в Киеве и в области 15 апреля — подробный метеопрогноз

Весенняя погода в столице. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В понедельник, 15 апреля, в Киеве и по области будет теплая, комфортная погода. Дождей не будет, однако, возможен ветер средней скорости.

Об этом сообщают синоптики Украинского гидрометеорологического центра.

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Прогноз погоды в Киеве и в Киевской области 15 апреля

В течение суток над столицей ожидается переменная облачность. Осадков не предвидится как в Киеве, так и на всей территории области.

Ветер в течение дня будет южного направления, умеренной силы, со скоростью 7-12 м/с. Во второй половине дня возможно временное усиление ветра.

Температурная карта в Киевской области 15 апреля. Фото: скриншот

В Киеве ночью ожидается, что температура воздуха составит +4...+6 °C, а днем столбики термометров поднимутся до +16...+18 °C.

По области ночная температура будет колебаться в пределах +1...+6 °C, днем прогреется до +15...+20 °C в зависимости от локации и облачности.

Напомним, синоптик Наталья Диденко спрогнозировала погоду в Украине на завтра, 15 апреля. Некоторые области прогреет до +20°C, а в других будут дожди и грозы.

В мае, как считают, некоторые синоптики, будет немало дождливых дней с грозами.