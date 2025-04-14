Погода в Києві та в області 15 квітня — детальний метеопрогноз

Весняна погода в столиці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У понеділок, 15 квітня, у Києві та по області буде тепла, комфортна погода. Дощів не буде, проте, можливий вітер середньої швидкості.

Про це повідомляють синоптики Українського гідрометеорологічного центру.

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Прогноз погоди у Києві та в Київській області 15 квітня

Упродовж доби над столицею очікується мінлива хмарність. Опадів не передбачається як у Києві, так і на всій території області.

Вітер протягом дня буде південного напрямку, помірної сили, зі швидкістю 7–12 м/с. У другій половині дня можливе тимчасове посилення вітру.

Температурна карта у Київській області 15 квітня. Фото: скриншот

У Києві вночі очікується, що температура повітря становитиме +4...+6 °C, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +16...+18 °C.

По області нічна температура коливатиметься в межах +1...+6 °C, вдень прогріється до +15...+20 °C залежно від локації та хмарності.

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко спрогнозувала погоду в Україні на завтра, 15 квітня. Деякі області прогріє до +20°C, а в інших будуть дощі та грози.

У травні, як вважають, деякі синоптики, буде чимало дощових днів з грозами.