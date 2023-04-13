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Весеннее половодье в Киеве: жителям каких районов нужно готовиться к потопу

13 апреля 2023 21:54
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Весеннее половодье в Киеве: жителям каких районов нужно готовиться к потопу
Подтопленная набережная на левом берегу Киева 13 апреля 2023 года. Фото: Новини.LIVE
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

В Киеве прогнозируют увеличенный уровень половодья в результате осадков. Имеется риск подтопления отдельных территорий.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА).

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Когда ожидаются подтопления

По прогнозам синоптиков, в конце апреля-начале мая ожидаются обильные дожди.

"Ожидаемые максимальные уровни половодья не несут угрозы промышленным объектам и жилым массивам", — отмечают в КГГА.

Где возможны подтопления

В сообщении отмечается, что возможно подтопление некоторых пляжей и зон отдыха, а также некоторых садово-дачных участков. Речь идет о селах Осещина, Погребы, Хотяновка, Троещина, Гнедин, Вишенки и поймы Днепра на юге столицы.

Также возможны частичные затопления территорий на дачных массивах: Воскресенские сады, Русановские сады, Осокорки, Позняки, Вишенки.

Частичное подтопление возможно в пределах частной и садово-дачной застройки на левом берегу Днепра — в районе Южного моста, а также залива Берковщина. Достоверны и затопление прирусловых участков массива Конча-Заспа.

Как подготовиться

В КГГА призывают жителей территорий, которым грозит подтопление, и проживающих рядом с водоемами, подготовиться. В администрации советуют следующее:

  • перенести самые ценные вещи на верхние этажи зданий или чердаки;
  • быть готовыми отключить электричество/газ, все бытовые приборы;
  • на всякий случай, подготовить ценные вещи и документы, если придется на время покинуть дом;
  • позаботиться о домашних животных.

"Спасатели и жилищно-коммунальные службы обладают алгоритмом совместных действий и техникой для работы в условиях наводнения", — отмечается в сообщении.

Напомним, ранее в Гидрометцентре сообщили, что 13-14 апреля, в результате пропуска весеннего половодья через Киевскую ГЭС, на реке Днепр в Киеве, Вышгородском, Броварском и Бориспольском районах Киевской области ожидается затопление пойменных территорий и начальное затопление низких участков садово-дачной застройки участков в ряде приречных населенных пунктов. Объявлен второй уровень опасности.

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