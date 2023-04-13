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Весняне водопілля у Києві: жителям яких районів треба готуватися до потопу

13 квітня 2023 21:54
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Весняне водопілля у Києві: жителям яких районів треба готуватися до потопу
Підтоплена набережна на лівому березі Києва 13 квітня 2023 року. Фото: Новини.LIVE
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

У Києві прогнозують збільшений рівень водопілля внаслідок опадів. Є ризик підтоплення окремих територій. 

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Київської міської державної адміністрації (КМДА). 

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Коли очікуються підтоплення

За прогнозами синоптиків, наприкінці квітня-на початку травня очікуються рясні дощі.

"Очікувані максимальні рівні водопілля не несуть загрози промисловим об’єктам і житловим масивам", — наголошують у КМДА. 

Де можливі підтоплення

У повідомленні зазначається, що можливе підтоплення деяких пляжів та зон відпочинку, а також деяких садово-дачних ділянок. Йдеться про села Осещина, Погреби, Хотянівка, Троєщина, Гнідин, Вишеньки та заплави Дніпра на півдні столиці.

Також можливі часткові затоплення територій на дачних масивах: Воскресенські Сади, Русанівські Сади, Осокорки, Позняки, Вишеньки. 

Часткове підтоплення також можливе у межах приватної та садово-дачної забудови на лівому березі Дніпра — в районі Південного мосту, а також затоки Берковщина. Вірогідними є й затоплення прируслових ділянок масиву Конча-Заспа.

Як підготуватися

У КМДА закликають жителів територій, яким загрожує підтоплення, та тих, хто проживає поряд із водоймами, підготуватись. У адміністрації радять наступне: 

  • перенести найцінніші речі на верхні поверхи будівель або горища;
  • бути готовими вимкнути електрику/газ, усі побутові прилади;
  • на всяк випадок, підготувати цінні речі та документи, якщо доведеться на якийсь час залишити будинок;
  • подбати про домашніх тварин.

"Рятувальники та житлово-комунальні служби мають алгоритм спільних дій і техніку для роботи в умовах повені", — наголошується у повідомленні. 

Нагадаємо, раніше у Гідрометцентрі повідомили, що 13-14 квітня, внаслідок пропуску весняного водопілля через Київську ГЕС, на річці Дніпро у Києві, Вишгородському, Броварському та Бориспільському районах Київської області очікується затоплення заплавних територій та початкове затоплення низьких ділянок садово-дачної забудови, присадибних ділянок у ряді прирічкових населених пунктів. Оголошено другий рівень небезпеки.

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