Весняне водопілля у Києві: жителям яких районів треба готуватися до потопу
У Києві прогнозують збільшений рівень водопілля внаслідок опадів. Є ризик підтоплення окремих територій.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Коли очікуються підтоплення
За прогнозами синоптиків, наприкінці квітня-на початку травня очікуються рясні дощі.
"Очікувані максимальні рівні водопілля не несуть загрози промисловим об’єктам і житловим масивам", — наголошують у КМДА.
Де можливі підтоплення
У повідомленні зазначається, що можливе підтоплення деяких пляжів та зон відпочинку, а також деяких садово-дачних ділянок. Йдеться про села Осещина, Погреби, Хотянівка, Троєщина, Гнідин, Вишеньки та заплави Дніпра на півдні столиці.
Також можливі часткові затоплення територій на дачних масивах: Воскресенські Сади, Русанівські Сади, Осокорки, Позняки, Вишеньки.
Часткове підтоплення також можливе у межах приватної та садово-дачної забудови на лівому березі Дніпра — в районі Південного мосту, а також затоки Берковщина. Вірогідними є й затоплення прируслових ділянок масиву Конча-Заспа.
Як підготуватися
У КМДА закликають жителів територій, яким загрожує підтоплення, та тих, хто проживає поряд із водоймами, підготуватись. У адміністрації радять наступне:
- перенести найцінніші речі на верхні поверхи будівель або горища;
- бути готовими вимкнути електрику/газ, усі побутові прилади;
- на всяк випадок, підготувати цінні речі та документи, якщо доведеться на якийсь час залишити будинок;
- подбати про домашніх тварин.
"Рятувальники та житлово-комунальні служби мають алгоритм спільних дій і техніку для роботи в умовах повені", — наголошується у повідомленні.
Нагадаємо, раніше у Гідрометцентрі повідомили, що 13-14 квітня, внаслідок пропуску весняного водопілля через Київську ГЕС, на річці Дніпро у Києві, Вишгородському, Броварському та Бориспільському районах Київської області очікується затоплення заплавних територій та початкове затоплення низьких ділянок садово-дачної забудови, присадибних ділянок у ряді прирічкових населених пунктів. Оголошено другий рівень небезпеки.