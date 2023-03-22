Весенний шарм несокрушимого Киева: эмоции города глазами Новини.LIVE

Киев живет насыщенной жизнью

Весенняя теплая погода наконец-то пришла в Киев, и город засиял новыми красками. Жители столицы живут своей привычной жизнью — спешат на работу, по делам или просто прогуливаются уютными улочками города.

Фотограф Новини.LIVE показал редкие кадры из жизни киевлян.

Весенний Киев

Город оживает, наполняется шармом теплой погоды и вдохновляет горожан и туристов на новые свершения. Только сигналы воздушной тревоги заставляют нас возвращаться к жизни в условиях войны. Однако это не повлияет на мужественных украинцев, ведь они объединились ради общей победы.







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Фото: Новости.