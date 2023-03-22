Весняний шарм незламного Києва: емоції міста очима Новини.LIVE
Весняна тепла погода нарешті прийшла до Києва, і місто засяяло новими фарбами. Мешканці столиці живуть своїм звичним життям — поспішають на роботу, у справах чи просто прогулюються затишними вуличками міста.
Фотограф Новини.LIVE показав рідкісні кадри з життя киян.
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Весняний Київ
Місто оживає, наповнюється шармом теплої погоди та надихає містян і туристів на нові звершення. Лише сигнали повітряної тривоги змушують нас повертатись до життя в умовах війни. Проте це не здолає мужніх українців, адже вони обʼєднались задля спільної перемоги.
Фото: Новини.LIVE