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Главная Киев Ветеран назвал причины протестов в Киеве, продолжающихся уже 30 дней

Ветеран назвал причины протестов в Киеве, продолжающихся уже 30 дней

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Дата публикации 15 августа 2026 00:10
Ветеран Дмитрий Козятинский назвал причины протестов в Киеве, продолжающихся уже 30 дней
Люди на акции протеста против возвращения Федорова. Фото: Новини.LIVE

В Киеве уже 30-й день подряд продолжаются мирные акции протеста. Ветеран Дмитрий Козятинский заявил, что участники требуют диалога с властями и ответственности за кадровые решения, а одной из главных проблем назвал отсутствие надлежащей коммуникации между президентом и обществом.

Козятинский в комментарии журналистке Новини.LIVE Анне Сирик рассказал, что протестующие ожидают от властей диалога и объяснений по поводу кадровых решений.

Чего требуют участники протестов

По словам ветерана, участники акций считают, что за такие решения должна быть ответственность, в частности со стороны президента.

"Мне особенно непонятно, почему никто не идет на какой-либо диалог. По сути, все активисты разделяют это мнение, потому что, услышав о проблеме, возникла огромная коммуникационная стена между Офисом президента и обществом", — сказал ветеран.

Он также отметил, что люди, выходящие на акции, устали от затянувшегося протеста, однако продолжают приходить, поскольку, по его словам, не видят реакции властей на свои требования.

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По словам Козятинского, 16 августа в столице планируется провести шествие "за диалог и ответственность".

Он отметил, что участники хотят таким образом продемонстрировать готовность к диалогу и еще раз привлечь внимание президента к своим требованиям.

Марш должен начаться в 19:00 у Арки Свободы украинского народа. Завершить его планируют на площади Ивана Франко.

Что Козятинский говорит о поддержке протестов

Ветеран также рассказал, что его сослуживцы, с которыми он вместе служил во время российско-украинской войны, по его словам, поддерживают акции.

В то же время он подчеркнул, что не может говорить от имени всех ветеранов.

"Я не могу говорить от имени всех ветеранов, но все мои сослуживцы, люди, с которыми я служил, поддерживают акции и выходят на улицы", — заявил Козятинский.

Ветеран добавил, что участники протестов выступают за продолжение диалога и настаивают на необходимости прислушаться к позиции общества.

Как сообщали Новини.LIVE, в Киеве продолжаются митинги против отставки Михаила Федорова. Участники акций требуют его возвращения на должность и выступают за реформы в армии.

Ранее Новини.LIVE писали, что протесты за возвращение Федорова в Министерство обороны продолжаются в городах Украины. Мирные акции проходят, в частности, в Киеве, где люди продолжают выходить на центральные площади и призывать власти пересмотреть решение в отношении экс-министра.

Михаил Федоров Киев митинг Минобороны протесты
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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