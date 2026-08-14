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Главная Киев В Киеве продолжаются митинги против отставки Федорова: фоторепортаж

В Киеве продолжаются митинги против отставки Федорова: фоторепортаж

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Дата публикации 14 августа 2026 20:55
В Киеве продолжаются митинги в поддержку Федорова: фото
В Киеве люди вышли на митинг против отставки бывшего главы Министерства обороны Украины Михаила Федорова. Фото: Анна Сирык/Новини.LIVE

В пятницу, 14 августа, в Киеве возле театра Франко вновь собрались около 200 митингующих, которые продолжают выходить на акции протеста. Митинги продолжаются уже 30 дней, а среди основных требований по-прежнему фигурирует возвращение Михаила Федорова на пост министра обороны. Участники также затронули тему отношения к ветеранам, необходимости реформ и проводят тематические акции.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Анна Сирык с места событий.

Мітинг проти відставки Федорова
В Киеве горожане вышли на акцию против отставки Федорова. Фото: Анна Сирык/Новини.LIVE

Что происходит на митинге против отставки Федорова

Сегодня, 14 августа, возле театра имени Ивана Франко в Киеве собралось около 200 человек, при этом митингующие продолжают прибывать. Во время акции традиционно работает открытый микрофон, где желающие могут высказать своё мнение, озвучить требования и поделиться видением необходимых изменений.

Протести проти відставки Федорова у Києві
Митинг против отставки Федорова в Киеве. Фото: Анна Сирык/Новини.LIVE

Одним из требований протестующих остается возвращение Михаила Федорова на пост министра обороны. В то же время митинги уже затрагивают более широкий круг вопросов — в частности, участники требуют достойного отношения к ветеранам и проведения реформ.

Протест Київ Федоров
В Киеве митингующие требуют возвращения Федорова. Фото: Анна Сирык/Новини.LIVE

На акцию люди пришли с картонными плакатами, на которых написали свои лозунги. Также во время митинга поют украинские песни и зачитывают украинские стихи.

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Кроме того, протестующие создали несколько тематических инсталляций. В частности, возле театра представили инсталляцию с огнем и деньгами в крови, а также отдельную инсталляцию из шин.

Вероятно, таким образом участники пытаются привлечь внимание к проблеме коррупции.

Акція на підтримку Федорова
В Киеве люди вышли на митинг против отставки Михаила Федорова. Фото: Анна Сирык/Новини.LIVE

Последние новости Киева

Новини.LIVE сообщали, что в Киевской области с 17 по 22 августа усилится контроль за соблюдением габаритно-весовых норм грузовиками. Предыдущие проверки показали, что каждый четвертый грузовик двигался с нарушениями. Власти также планируют усилить контроль за пассажирскими перевозчиками из-за жалоб жителей области.

Новини.LIVE также писали, что в киевском метро на станции "Сырец" тестируют зонирование для пассажиров, находящихся там во время воздушных тревог. На платформе обозначили рекомендуемые места для людей с детьми, животными, маломобильных пассажиров и тех, кому нужно сидеть. Пока что новые зоны носят лишь рекомендательный характер, а по результатам тестирования их могут ввести на других станциях.

Михаил Федоров Киев митинг Минобороны протесты
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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