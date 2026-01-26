Почему Шахед оказался над Киевом без объявления тревоги — объяснение ветерана ВСУ

Российские дроны российские дроны. Иллюстративное фото: Anatoliy Amelin

В понедельник днем, 26 января, над Киевом зафиксировали пролет российского "Шахеда", однако воздушную тревогу не объявляли. Ветеран Вооруженных сил Украины Николай Мельник отметил, что вражеский беспилотник мог добраться до столицы без раннего обнаружения, вероятно, из-за низких высот.

Об этом экс-командир механизированной роты M2 Bradley Николай Мельник сказал в эфире День.LIVE в понедельник, 26 января.

Ветеран украинской армии отметил, что полет российского дрона над центром Киева в течение нескольких минут без немедленного объявления воздушной тревоги может свидетельствовать не об отсутствии работы ПВО, а о полете БпЛА ниже высоты в 100 метров.

В то же время он отметил, что значительно более тревожным сигналом является другой сценарий - если беспилотник смог пройти маршрут в столицу без своевременного обнаружения.

"Единственная вероятная возможность, чего это могло произойти, то, что он во время взлета и на всей своей дальнейшей дистанции, элементарно не пересек отметку в 100 метров от земли. Тогда элементарно его радары не прихватили, но если он так пришел и никто не доложил по всей дистанции, соответственно россияне владеют информацией о наших постах ПВО, а также МВГ, потому что где-то они стационарные, где-то они мобильные.

И если в Киев дошел "Шахед", я правда не знаю, какой он был марки, типа. Но если это произошло, для нас это очень плохие новости. И плохо не то, что он долетел, плохо то, что он знал расположение наших экипажей ПВО", — объяснил ветеран.

Напомним, что в ночь на 26 января российские оккупанты массированно атаковали дронами Украину — враг применил 138 ударных БпЛА.

Ранее мы информировали, что украинская армия получила новейшие беспилотники Rodeur 330 от французской компании.