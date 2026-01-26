Відео
Україна
Головна Київ Ветеран пояснив, чому Шахед пробрався до Києва без виявлення

Ветеран пояснив, чому Шахед пробрався до Києва без виявлення

Ua ru
Дата публікації: 26 січня 2026 16:30
Чому Шахед опинився над Києвом без оголошення тривоги — пояснення ветерана ЗСУ
Російські дрони. Ілюстративне фото: Anatoliy Amelin

У понеділок вдень, 26 січня, над Києвом зафіксували проліт російського "Шахеда", однак повітряну тривогу не оголошували. Ветеран Збройних сил України Микола Мельник зазначив, що ворожий безпілотник міг дістатися столиці без раннього виявлення, ймовірно, через низькі висоти.

Про це екскомандир механізованої роти M2 Bradley Микола Мельник сказав в ефірі День.LIVE у понеділок, 26 січня.

Читайте також:

Як "Шахед" опинився над Києвом без тривоги — деталі

Ветеран української армії зазначив, що політ російського дрона над центром Києва протягом кількох хвилин без негайного оголошення повітряної тривоги може свідчити не про відсутність роботи ППО, а про політ БпЛА нижче за висоту у 100 метрів.

Водночас він зауважив, що значно тривожнішим сигналом є інший сценарій — якщо безпілотник зміг пройти маршрут до столиці без своєчасного виявлення.

"Єдина імовірна можливість, чого це могло статися, те, що він під час зльоту і на всій своїй подальшій дистанції, елементарно не перетнув позначку в 100 метрів від землі. Тоді елементарно його радари не прихопили, але якщо він так прийшов і ніхто не доповів по всій дистанції, відповідно росіяни володіють інформацією про наші пости ППО, а також МВГ, тому що десь вони є стаціонарні, десь вони є мобільні.

І якщо до Києва дійшов "Шахед", я правда не знаю, якої він був марки, типу. Але якщо це відбулося, для нас це дуже погані новини. І погано не те, що він долетів, погано те, що він знав розташування наших екіпажів ППО", — пояснив ветеран.

Нагадаємо, що у ніч проти 26 січня російські окупанти масовано атакували дронами Україну — ворог застосував 138 ударних БпЛА.

Раніше ми інформували, що українська армія отримала новітні безпілотники Rodeur 330 від французької компанії.

Київ ЗСУ безпілотники дрони війна в Україні Шахед
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
