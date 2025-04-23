Взрыв авто в Киеве 23 апреля — полиция задержала нарушителя

Полицейские. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Киеве полиция задержала мужчину, который бросил гранату на автомобиль в Подольском районе. Свой поступок он объяснил тем, что ему мешал шум от соседей.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева в среду, 23 апреля.

Реклама

Читайте также:

Взрыв авто в Киеве 23 апреля

Правоохранители установили, что из окна квартиры житель дома бросил гранату, которая взорвалась на крыше автомобиля. В результате инцидента люди не пострадали.

Задержанный мужчина. Фото: t.me/gunpKyiv

Остатки боеприпаса. Фото: t.me/gunpKyiv

"На месте обнаружены остатки боеприпаса, его местонахождение устанавливается. 41-летний нарушитель объяснил, что сделал это из-за шума от соседей", — говорится в сообщении.

Остатки боеприпаса. Фото: t.me/gunpKyiv

Нарушителя уже задержали правоохранители. Сейчас начато уголовное производство за хулиганство. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Пост полиции Киева. Фото: скриншот

Напомним, 23 апреля в Подольском районе Киева прогремел мощный взрыв. В полиции сообщили, что взорвался автомобиль.

А 22 апреля в Святошинском районе Киева пытались застрелить мужчину. Правоохранители устанавливают обстоятельства и разыскивают лиц, причастных к преступлению.