Вибух авто в Києві 23 квітня — поліція затримала порушника

Вибух авто в Києві — поліція затримала порушника
У Києві поліція затримала чоловіка, який кинув гранату на автомобіль у Подільському районі. Свій вчинок він пояснив тим, що його заважав шум від сусідів.
Про це повідомила пресслужба поліції Києва у середу, 23 квітня.
Вибух авто в Києві 23 квітня
Правоохоронці встановили, що з вікна квартири мешканець будинку кинув гранату, яка вибухнула на даху автомобіля. Внаслідок інциденту люди не постраждали.
"На місці виявлено рештки боєприпасу, його місцепоходження встановлюється. 41–річний порушник пояснив, що зробив це через шум від сусідів", — йдеться у повідомленні.
Порушника вже затримали правоохоронці. Наразі розпочато кримінальне провадження за хуліганство. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.
Нагадаємо, 23 квітня в Подільському районі Києва пролунав потужний вибух. У поліції повідомили, що вибухнув автомобіль.
А 22 квітня Святошинському районі Києва намагалися застрелити чоловіка. Правоохоронці встановлюють обставини та розшукують осіб, причетних до злочину.
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