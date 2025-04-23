Вибух авто в Києві 23 квітня — поліція затримала порушника

Поліцейські. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У Києві поліція затримала чоловіка, який кинув гранату на автомобіль у Подільському районі. Свій вчинок він пояснив тим, що його заважав шум від сусідів.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва у середу, 23 квітня.

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Правоохоронці встановили, що з вікна квартири мешканець будинку кинув гранату, яка вибухнула на даху автомобіля. Внаслідок інциденту люди не постраждали.

Затриманий чоловік. Фото: t.me/gunpKyiv

Рештки боєприпасу. Фото: t.me/gunpKyiv

"На місці виявлено рештки боєприпасу, його місцепоходження встановлюється. 41–річний порушник пояснив, що зробив це через шум від сусідів", — йдеться у повідомленні.

Рештки боєприпасу. Фото: t.me/gunpKyiv

Порушника вже затримали правоохоронці. Наразі розпочато кримінальне провадження за хуліганство. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Допис поліції Києва. Фото: скриншот

Нагадаємо, 23 квітня в Подільському районі Києва пролунав потужний вибух. У поліції повідомили, що вибухнув автомобіль.

А 22 квітня Святошинському районі Києва намагалися застрелити чоловіка. Правоохоронці встановлюють обставини та розшукують осіб, причетних до злочину.