Видео

Главная Киев Взрыв в Киеве — мужчина принес гранату в ТЦ "DREAM yellow"

Взрыв в Киеве — мужчина принес гранату в ТЦ "DREAM yellow"

Дата публикации 5 ноября 2025 22:19
обновлено: 22:51
Взрыв в ТЦ "DREAM yellow" - что известно о мужчине с гранатой
ТЦ "DREAM yellow". Фото: News Telegraf

В Киеве произошел взрыв в торговом центре "DREAM yellow". По предварительной информации, мужчина взорвал гранату прямо внутри здания.

Об этом сообщила Полиция Киева в официальном Telegram-канале в среду, 5 ноября.

Читайте также:

Взрыв в ТРЦ на Оболони: что произошло

В полиции уточнили, что взрыв произошел в помещении одного из магазинов торгового центра в Оболонском районе столицы. Предварительно известно, что 39-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения начал ссору с работниками магазина, после чего бросил страйкбольную гранату. Взрыв не вызвал жертв или пострадавших, но вызвал панику среди посетителей.

Взрыв в Киеве — мужчина принес гранату в ТЦ "DREAM yellow" - фото 1
Сообщение Полиции Киева в Telegram. Фото: скриншот

"На месте работают следственно-оперативная группа территориального подразделения и взрывотехники. Пострадавших среди граждан нет", — сообщили в полиции.

Взрыв в Киеве — мужчина принес гранату в ТЦ "DREAM yellow" - фото 2
Сообщение Полиции Киева в Telegram. Фото: скриншот

После инцидента мужчину задержали, с ним проводят следственные действия. Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия, в частности происхождение гранаты. На месте происшествия продолжают работать эксперты.

Напомним, что в Овруче мужчина взорвал гранату прямо в поезде во время проверки документов — последствия взрыва оказались трагическими.

Ранее мы также информировали, что в Днепре суд вынес приговор военному, который после самовольного оставления части бросил гранату в собственную жену.

Киев взрыв граната ТРЦ ТЦ
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
