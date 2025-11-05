Взрыв в ТЦ "DREAM yellow" - что известно о мужчине с гранатой

ТЦ "DREAM yellow". Фото: News Telegraf

В Киеве произошел взрыв в торговом центре "DREAM yellow". По предварительной информации, мужчина взорвал гранату прямо внутри здания.

Об этом сообщила Полиция Киева в официальном Telegram-канале в среду, 5 ноября.

Взрыв в ТРЦ на Оболони: что произошло

В полиции уточнили, что взрыв произошел в помещении одного из магазинов торгового центра в Оболонском районе столицы. Предварительно известно, что 39-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения начал ссору с работниками магазина, после чего бросил страйкбольную гранату. Взрыв не вызвал жертв или пострадавших, но вызвал панику среди посетителей.

Сообщение Полиции Киева в Telegram. Фото: скриншот

"На месте работают следственно-оперативная группа территориального подразделения и взрывотехники. Пострадавших среди граждан нет", — сообщили в полиции.

Сообщение Полиции Киева в Telegram. Фото: скриншот

После инцидента мужчину задержали, с ним проводят следственные действия. Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия, в частности происхождение гранаты. На месте происшествия продолжают работать эксперты.

Напомним, что в Овруче мужчина взорвал гранату прямо в поезде во время проверки документов — последствия взрыва оказались трагическими.

Ранее мы также информировали, что в Днепре суд вынес приговор военному, который после самовольного оставления части бросил гранату в собственную жену.