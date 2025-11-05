Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Вибух у Києві — чоловік приніс гранату до ТЦ "DREAM yellow"

Вибух у Києві — чоловік приніс гранату до ТЦ "DREAM yellow"

Ua ru
Дата публікації: 5 листопада 2025 22:19
Оновлено: 22:51
Вибух у ТЦ "DREAM yellow" — що відомо про чоловіка з гранатою
ТЦ "DREAM yellow". Фото: News Telegraf

У Києві стався вибух у торговому центрі "DREAM yellow". За попередньою інформацією, чоловік підірвав гранату просто всередині будівлі.

Про це повідомила Поліція Києва в офіційному Telegram-каналі у середу, 5 листопада.

Реклама
Читайте також:

Вибух у ТРЦ на Оболоні: що сталося

У поліції уточнили, що вибух стався у приміщенні одного з магазинів торговельного центру в Оболонському районі столиці. Попередньо відомо, що 39-річний місцевий житель у стані алкогольного спʼяніння почав сварку з працівниками магазину, після чого кинув страйкбольну гранату. Вибух не спричинив жертв чи постраждалих, але викликав паніку серед відвідувачів.

Вибух у Києві — чоловік приніс гранату до ТЦ "DREAM yellow" - фото 1
Допис Поліції Києва у Telegram. Фото: скриншот

"На місці працюють слідчо-оперативна група територіального підрозділу та вибухотехніки. Потерпілих серед громадян не має", — повідомили у поліції.

Вибух у Києві — чоловік приніс гранату до ТЦ "DREAM yellow" - фото 2
Допис Поліції Києва у Telegram. Фото: скриншот

Після інциденту чоловіка затримали, з ним проводять слідчі дії. Правоохоронці з’ясовують усі обставини події, зокрема походження гранати. На місці події продовжують працювати експерти.

Нагадаємо, що в Овручі чоловік підірвав гранату просто у поїзді під час перевірки документів — наслідки вибуху виявилися трагічними.

Раніше ми також інформували, що у Дніпрі суд виніс вирок військовому, який після самовільного залишення частини кинув гранату у власну дружину.

Київ вибух граната ТРЦ ТЦ
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації