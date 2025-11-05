Вибух у ТЦ "DREAM yellow" — що відомо про чоловіка з гранатою

ТЦ "DREAM yellow". Фото: News Telegraf

У Києві стався вибух у торговому центрі "DREAM yellow". За попередньою інформацією, чоловік підірвав гранату просто всередині будівлі.

Про це повідомила Поліція Києва в офіційному Telegram-каналі у середу, 5 листопада.

Вибух у ТРЦ на Оболоні: що сталося

У поліції уточнили, що вибух стався у приміщенні одного з магазинів торговельного центру в Оболонському районі столиці. Попередньо відомо, що 39-річний місцевий житель у стані алкогольного спʼяніння почав сварку з працівниками магазину, після чого кинув страйкбольну гранату. Вибух не спричинив жертв чи постраждалих, але викликав паніку серед відвідувачів.

"На місці працюють слідчо-оперативна група територіального підрозділу та вибухотехніки. Потерпілих серед громадян не має", — повідомили у поліції.

Після інциденту чоловіка затримали, з ним проводять слідчі дії. Правоохоронці з’ясовують усі обставини події, зокрема походження гранати. На місці події продовжують працювати експерти.

Нагадаємо, що в Овручі чоловік підірвав гранату просто у поїзді під час перевірки документів — наслідки вибуху виявилися трагічними.

Раніше ми також інформували, що у Дніпрі суд виніс вирок військовому, який після самовільного залишення частини кинув гранату у власну дружину.