Взрыв в Киеве произошел в одном из учреждений МВД: Клименко рассказал подробности
В Министерстве внутренних дел рассказали детали взрыва и пожара в Киеве. Инцидент произошел в одном из учреждений МВД.
Об этом рассказал глава МВД Игорь Клименко.
Взрыв в Киеве
"На территории Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД в складском помещении возник пожар", — рассказал Клименко.
По его словам, информация о причинах уточняется. Он подчеркнул, что это не "прилет". В результате взрыва пострадали работники экспертной службы.
Клименко рассказал, что пожар уже локализован.
"Просьба к гражданам ради безопасности не приближаться к месту пожара", — добавил глава МВД.
Обновлено в 12:33. Игорь Клименко сообщил об обстоятельствах, при которых произошел взрыв.
"По предварительной информации, эксперты ГНИЭКЦ проводили экспертизу взрывоопасных предметов. К сожалению, произошла детонация", — отметил он.
Напомним, сегодня, 19 августа, в Киеве были слышны мощные взрывы. Воздушную тревогу в столице не объявляли.
Также мы писали, что во время воздушной тревоги в Хмельницкой области ночью 19 августа прогремели взрывы.