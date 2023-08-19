Взрыв в Киеве произошел в одном из учреждений МВД: Клименко рассказал подробности

Ликвидация пожара в Киеве. Фото: ГСЧС

В Министерстве внутренних дел рассказали детали взрыва и пожара в Киеве. Инцидент произошел в одном из учреждений МВД.

Об этом рассказал глава МВД Игорь Клименко.

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Взрыв в Киеве

"На территории Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД в складском помещении возник пожар", — рассказал Клименко.

По его словам, информация о причинах уточняется. Он подчеркнул, что это не "прилет". В результате взрыва пострадали работники экспертной службы.

Клименко рассказал, что пожар уже локализован.

"Просьба к гражданам ради безопасности не приближаться к месту пожара", — добавил глава МВД.

Пост Клименко. Фото: скриншот

Обновлено в 12:33. Игорь Клименко сообщил об обстоятельствах, при которых произошел взрыв.

"По предварительной информации, эксперты ГНИЭКЦ проводили экспертизу взрывоопасных предметов. К сожалению, произошла детонация", — отметил он.

Подробности взрыва в Киеве

Напомним, сегодня, 19 августа, в Киеве были слышны мощные взрывы. Воздушную тревогу в столице не объявляли.

Также мы писали, что во время воздушной тревоги в Хмельницкой области ночью 19 августа прогремели взрывы.