Вибух у Києві стався в одній з установ МВС: Клименко розповів подробиці

Ліквідація пожежі в Києві. Фото: ДСНС

У Міністерстві внутрішніх справ розповіли деталі вибуху та пожежі у Києві. Інцидент стався в одній з установ МВС.

Про це розповів очільник МВС Ігор Клименко.

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"На території Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС у складському приміщенні виникла пожежа", — розповів Клименко.

За його словами, інформація про причини уточнюється. Він наголосив, що це не "приліт". Внаслідок вибуху постраждали працівники експертної служби.

Клименко розповів, що пожежу вже локалізовано.

"Прохання до громадян задля безпеки не наближатися до місця пожежі", — додав очільник МВС.

Допис Клименка. Фото: скриншот

Оновлено в 12:33. Ігор Клименко повідомив про обставини, за яких стався вибух.

"За попередньою інформацією, експерти ДНДКЦ проводили експертизу вибухонебезпечних предметів. На жаль, відбулася детонація", — зазначив він.

Подробиці вибуху в Києві

Нагадаємо, сьогодні, 19 серпня, у Києві було чутно потужні вибухи. Повітряну тривогу в столиці не оголошували.

Також ми писали, що під час повітряної тривоги на Хмельниччині вночі 19 серпня пролунали вибухи.