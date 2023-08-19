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Вибух у Києві стався в одній з установ МВС: Клименко розповів подробиці

19 серпня 2023 12:16
оновлено: 12:33
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Вибух у Києві стався в одній з установ МВС: Клименко розповів подробиці
Ліквідація пожежі в Києві. Фото: ДСНС
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Міністерстві внутрішніх справ розповіли деталі вибуху та пожежі у Києві. Інцидент стався в одній з установ МВС.

Про це розповів очільник МВС Ігор Клименко.

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Вибух в Києві

"На території Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС у складському приміщенні виникла пожежа", — розповів Клименко.

За його словами, інформація про причини уточнюється. Він наголосив, що це не "приліт". Внаслідок вибуху постраждали працівники експертної служби. 

Клименко розповів, що пожежу вже локалізовано.

"Прохання до громадян задля безпеки не наближатися до місця пожежі", — додав очільник МВС.

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Допис Клименка. Фото: скриншот

Оновлено в 12:33. Ігор Клименко повідомив про обставини, за яких стався вибух. 

"За попередньою інформацією, експерти ДНДКЦ проводили експертизу вибухонебезпечних предметів. На жаль, відбулася детонація", — зазначив він. 

Подробиці вибуху в Києві
Подробиці вибуху в Києві

Нагадаємо, сьогодні, 19 серпня, у Києві було чутно потужні вибухи. Повітряну тривогу в столиці не оголошували.

Також ми писали, що під час повітряної тривоги на Хмельниччині вночі 19 серпня пролунали вибухи.

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