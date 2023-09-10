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Взрывы в Киевской области: атака вражеских беспилотников

10 сентября 2023 01:03
обновлено: 01:16
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Вибухи у Київській області: чим атакує ворог
Бойцы ВСУ ищут воздушные цели. Фото: Генштаб ВСУ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Сегодня, 10 сентября, около часа ночи в Киевской области раздаются взрывы. Вероятно, это работает наша ПВО. Ранее мониторинговые каналы сообщали о вражеской атаке беспилотников.

Новини.LIVE собрали всю информацию на этот момент.

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Мощные взрывы в Киевской области сегодня 10 сентября

Взрывы в Киевской области раздаются с часа ночи. Также в Воздушных Силах Украины сообщают, что есть угроза применения врагом ударных БпЛА в Житомирской, Черкасской областях.

Воздушная тревога в Киевской области 10 сентября

Карта воздушных тревог по состоянию на сейчас:

Карта воздушных тревог 10 сентября

Напомним, сегодня, 10 сентября, около 00:10 мониторинговые каналы сообщили о сильных взрывах в Черниговской и Сумской областях. По предварительным данным, в регионе сработала наша ПВО.

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