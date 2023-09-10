Вибухи у Київській області: чим атакує ворог

Взрывы в Киевской области: атака вражеских беспилотников
Сегодня, 10 сентября, около часа ночи в Киевской области раздаются взрывы. Вероятно, это работает наша ПВО. Ранее мониторинговые каналы сообщали о вражеской атаке беспилотников.
Новини.LIVE собрали всю информацию на этот момент.
Мощные взрывы в Киевской области сегодня 10 сентября
Взрывы в Киевской области раздаются с часа ночи. Также в Воздушных Силах Украины сообщают, что есть угроза применения врагом ударных БпЛА в Житомирской, Черкасской областях.
Карта воздушных тревог по состоянию на сейчас:
Напомним, сегодня, 10 сентября, около 00:10 мониторинговые каналы сообщили о сильных взрывах в Черниговской и Сумской областях. По предварительным данным, в регионе сработала наша ПВО.