Вибухи у Київській області: чим атакує ворог

Бойцы ВСУ ищут воздушные цели. Фото: Генштаб ВСУ

Сегодня, 10 сентября, около часа ночи в Киевской области раздаются взрывы. Вероятно, это работает наша ПВО. Ранее мониторинговые каналы сообщали о вражеской атаке беспилотников.

Новини.LIVE собрали всю информацию на этот момент.

Читайте также:

Мощные взрывы в Киевской области сегодня 10 сентября

Взрывы в Киевской области раздаются с часа ночи. Также в Воздушных Силах Украины сообщают, что есть угроза применения врагом ударных БпЛА в Житомирской, Черкасской областях.

Карта воздушных тревог по состоянию на сейчас:

Напомним, сегодня, 10 сентября, около 00:10 мониторинговые каналы сообщили о сильных взрывах в Черниговской и Сумской областях. По предварительным данным, в регионе сработала наша ПВО.