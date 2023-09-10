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Вибухи у Київській області: атака ворожих безпілотників

10 вересня 2023 01:03
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Вибухи у Київській області: чим атакує ворог
Бійці ЗСУ шукають повітряні цілі. Фото: Генштаб ЗСУ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Сьогодні, 10 вересня, близько першої ночі у Київській області лунають вибухи. Ймовірно, це працює наша ППО. Раніше моніторингові канали повідомляли про ворожу атаку безпілотників.

Новини.LIVE зібрали усю інформацію на цю мить.

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Мапа повітряних тривог станом на зараз:

Мапа повітряних тривог 10 вересня

Нагадаємо, сьогодні, 10 вересня, близько 00:10 моніторингові канали повідомили про сильні вибухи на Чернігівщині та Сумщині. За попередніми даними, в регіоні спрацювала наша ППО.

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