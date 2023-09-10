Вибухи у Київській області: чим атакує ворог

Вибухи у Київській області: атака ворожих безпілотників
10 вересня 2023 01:03
Бійці ЗСУ шукають повітряні цілі. Фото: Генштаб ЗСУ
Сьогодні, 10 вересня, близько першої ночі у Київській області лунають вибухи. Ймовірно, це працює наша ППО. Раніше моніторингові канали повідомляли про ворожу атаку безпілотників.
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Вибухи у Київській області лунають близько першої ночі.
Мапа повітряних тривог станом на зараз:
Нагадаємо, сьогодні, 10 вересня, близько 00:10 моніторингові канали повідомили про сильні вибухи на Чернігівщині та Сумщині. За попередніми даними, в регіоні спрацювала наша ППО.