Взрывы в Киеве — Игнат рассказал об утренней атаке на столицу

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат. Фото: Armyinform

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что взрывы в Киеве утром 11 ноября были связаны с работой противовоздушной обороны. Российские оккупанты выпустили в сторону столицы баллистику.

Об этом сообщил в эфире телемарафона Юрий Игнат.

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Воздушная тревога в Киеве связана с запуском БпЛА

По предварительной информации спикера, взрывы в столице связаны с запуском вражеской баллистики. Пока данных о пострадавших или повреждениях инфраструктуры Киева нет.

"Предыдущая информация, это все же была баллистика. В Киеве раздались взрывы. Пока еще нет информации от местной администрации и полиции, где именно, возможно, есть какие-то обломки или какие-то повреждения. Ожидаем информацию, но была работа ПВО. Отработала ПВО Киева по баллистике", — отметил Игнат.

По словам Юрия Игната, всю подробную информацию о количестве враждебных целей и их типе предоставит Воздушное командование "Центр". Он также добавил, что воздушная тревога была объявлена после взрывов из-за того, что россияне запустили баллистику. По его мнению, враг мог запустить ударные БпЛА с приграничных территорий. Речь идет именно о Киевской, Черниговской или Сумской областях.

"Баллистика летит очень быстро. Радиолокационно она не так заметна, как крылатые ракеты. К баллистике можно отнести ракеты С-300, С-400, "Искандер-М", "Кинжал", — указал спикер Воздушных сил.

Вражеские атаки врага 11 ноября

Утром, в 08:02, в столице раздалось несколько мощных взрывов. По словам очевидцев, взрывы были настолько громкими, что в домах окна дрожали. После взрывов в Киеве буквально сразу объявили воздушную тревогу.

В ночь на 11 ноября враг атаковал Украину ударными БпЛА и несколькими ракетами разных типов. Большинство дронов российские оккупанты направили по прифронтовым областям. Воздушным силам ВС удалось уничтожить 19 ударных БпЛА Shahed-136/131.