Вибухи у Києві — Ігнат розповів про ранкову атаку на столицю

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат. Фото: Armyinform

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат зазначив, що вибухи у Києві зранку 11 листопада були пов'язані з роботою протиповітряної оборони. Російські окупанти випустили у бік столиці балістику.

Про це повідомив в ефірі телемарафону Юрій Ігнат.

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Повітряна тривога у Києві пов'язана із запуском БпЛА

За попередньою інформацією речника, вибухи у столиці пов'язані із запуском ворожої балістики. Наразі даних щодо постраждалих чи пошкоджень інфраструктури Києва немає.

"Попередня інформація, це все ж таки була балістика. У Києві пролунали вибухи. Поки ще немає інформації від місцевої адміністрації та поліції, де саме, можливо, є якісь уламки чи якісь пошкодження. Очікуємо інформацію, але була робота ППО. Відпрацювала ППО Києва по балістиці", — зазначив Ігнат.

За словами Юрія Ігната, всю детальну інформацію про кількість ворожих цілей та їхній тип надасть Повітряне командування "Центр". Він також додав, що повітряна тривога була оголошена після вибухів через те, що росіяни запустили балістику. На його думку, ворог міг запустити ударні БпЛА з прикордонних територій. Йдеться саме про Київську, Чернігівську чи Сумську області.

"Балістика летить надзвичайно швидко. Радіолокаційно вона не так помітна, як крилаті ракети. До балістики можна віднести ракети С-300, С-400, "Іскандер-М", "Кинджал", — вказав речник Повітряних сил.

Ворожі атаки ворога 11 листопада

Вранці о 08:02 у столиці пролунало кілька потужних вибухів. За словами очевидців, вибухи були настільки гучними, що у будинках вікна тремтіли. Після вибухів у Києві буквально одразу оголосили повітряну тривогу.

В ніч проти 11 листопада ворог атакував Україну ударними БпЛА та кількома ракетами різних типів. Більшість дронів російські окупанти спрямували по прифронтових областях. Повітряним силам ЗС вдалося знищити 19 ударних БпЛА Shahed-136/131.