Взрывы в Киевской области —работает ПВО
18 ноября 2023 22:45
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В Киевской области вечером, 18 ноября, зафиксировано движение вражеских ударных дронов. В регионе работает противовоздушная оборона.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной военной администрации.
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Работа ПВО в Киевской области.
"Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работает ПВО. Соблюдайте информационную гигиену – не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников", — говорится в сообщении.
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