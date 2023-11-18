Взрывы в Киевской области —работает ПВО

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В Киевской области вечером, 18 ноября, зафиксировано движение вражеских ударных дронов. В регионе работает противовоздушная оборона.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной военной администрации.

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"Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работает ПВО. Соблюдайте информационную гигиену – не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников", — говорится в сообщении.

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