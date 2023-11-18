Вибухи у Київській області ввечері 18 листопада — працює ППО

Вибухи у Київській області — працює ППО
У Київській області ввечері, 18 листопада, зафіксовано рух ворожих ударних дронів. У регіоні працює протиповітряна оборона.
Про це повідомляє пресслужба Київської обласної військової адміністрації.
Робота ППО у Київській області
"Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працює ППО. Дотримуйтеся інформаційної гігієни – не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, увечері, 18 листопада, у низці північних областей було оголошено повітряну тривогу. У Командуванні Повітряних сил ЗСУ попередили українців про загрозу застосування ударних БпЛА. З території Росії в Україну залетіло декілька груп ударних дронів.
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