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Вибухи у Київській області — працює ППО

18 листопада 2023 22:45
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Вибухи у Київській області ввечері 18 листопада — працює ППО
Робота українських ППО. Фото: Нацгвардія
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

У Київській області ввечері, 18 листопада, зафіксовано рух ворожих ударних дронів. У регіоні працює протиповітряна оборона. 

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної військової адміністрації

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"Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працює ППО. Дотримуйтеся інформаційної гігієни – не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників", — йдеться у повідомленні. 

Повідомлення про роботу ППО
Повідомлення про роботу ППО

Нагадаємо, увечері, 18 листопада, у низці північних областей було оголошено повітряну тривогу. У Командуванні Повітряних сил ЗСУ попередили українців про загрозу застосування ударних БпЛА. З території Росії в Україну залетіло декілька груп ударних дронів. 
 

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