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Взрывы в Киевской области: регион отбивается от "шахедов"

19 июля 2023 02:47
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Взрывы в Киевской области ночью 19 июля
Взрывы в Киевской области: регион отбивается от "шахедов"
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Ночью 19 июля в Киевской области раздаются взрывы. По всей видимости, в регионе работает украинская ПВО.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Взрывы в Киевской области ночью 19 июля

В Киевской области шумно. Очевидно, что работает наша воздушная оборона.

Сообщается, что существует угроза применения врагом ударных беспилотников.

Напомним, в Украине ночью 19 июля воздушная тревога раздается с полуночи. В Запорожье, Одессе, Харькове и Днепропетровской области раздаются мощные взрывы.

Около часа ночи зафиксированы пуски ракет "Калибр" с Черного моря — опасность для юга.

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