Взрывы в Киевской области: регион отбивается от "шахедов"

Ночью 19 июля в Киевской области раздаются взрывы. По всей видимости, в регионе работает украинская ПВО.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Взрывы в Киевской области ночью 19 июля

В Киевской области шумно. Очевидно, что работает наша воздушная оборона.

Сообщается, что существует угроза применения врагом ударных беспилотников.

Напомним, в Украине ночью 19 июля воздушная тревога раздается с полуночи. В Запорожье, Одессе, Харькове и Днепропетровской области раздаются мощные взрывы.

Около часа ночи зафиксированы пуски ракет "Калибр" с Черного моря — опасность для юга.