Взрывы в Киевской области: регион отбивается от "шахедов"
19 июля 2023 02:47
Взрывы в Киевской области: регион отбивается от "шахедов"
Ночью 19 июля в Киевской области раздаются взрывы. По всей видимости, в регионе работает украинская ПВО.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Читайте также:
Взрывы в Киевской области ночью 19 июля
В Киевской области шумно. Очевидно, что работает наша воздушная оборона.
Сообщается, что существует угроза применения врагом ударных беспилотников.
Напомним, в Украине ночью 19 июля воздушная тревога раздается с полуночи. В Запорожье, Одессе, Харькове и Днепропетровской области раздаются мощные взрывы.
Около часа ночи зафиксированы пуски ракет "Калибр" с Черного моря — опасность для юга.