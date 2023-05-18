Взрывы в Киеве

Ракета взлетает. Фото: УНИАН

Ночью 18 мая воздушная тревога продолжалась по всей Украине. В Киеве раздавались взрывы, в том числе и в Киевской области.

Об этом сообщают мониторинговые СМИ.

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Обновлено 05:02. Отмечается, что в Киеве раздаются взрывы. По предварительной информации, работает ПВО.

Обновлено 05:04. "Информационная тишина, не снимайте работу ПВО", — отметил глава ОП Андрей Ермак.

КМВА также сообщает о работе ПВО в Киеве.

Обновлено 05:15. Местные СМИ сообщают, что обломки от сбитой ракеты упали на крышу одного из домов столицы. Пока поднимается небольшой дым.

Обновлено 05:18. "Несколько взрывов в столице. В Дарницком и Днепровском районах. Все службы следуют на места. Подробности впоследствии", — отметил мэр Киева Виталий Кличко.

Обновлено 05:43. Мониторинговые СМИ сообщают о повторных взрывах в столице.

Обновлено 06:03. Информируют об отбое тревоги в Киеве и области.

Напомним, что украинцы, снимающие видео работы систем противовоздушной обороны и выкладывающие их в сеть, понесут ответственность. Обнародование такого контента недопустимо.