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У Києві лунають вибухи

18 травня 2023 05:01
оновлено: 06:05
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Інна Буряк
редактор
Вибухи в Києві
Ракета злітає. Фото: УНІАН
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вночі, 18 травня, повітряна тривога тривала по всій Україні. У Києві лунали вибухи, зокрема й на Київщині.

Про це повідомляють моніторингові ЗМІ.

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Оновлено 05:02. Зазначається, що Києві лунають вибухи. За попередньою інформацією, працює ППО.

Оновлено 05:04. "Інформаційна тиша, не знімайте роботу ППО", — зазначив голова ОП Андрій Єрмак.

КМВА також повідомляє про роботу ППО в Києві.

Оновлено 05:15. Місцеві ЗМІ повідомляють, що уламки від збитої ракети впали на дах одного з будинків столиці. Наразі здіймається невеликий дим.

Оновлено 05:18. "Кілька вибухів у столиці. В Дарницькому та Дніпровському районах. Всі служби прямують на місця. Подробиці згодом", — зазначив мер Києва Віталій Кличко.

Оновлено 05:43. Моніторингові ЗМІ повідомляють про повторні вибухи в столиці.

Оновлено 06:03. Інформують про відбій тривоги в Києві та області.

Нагадаємо, що українці, які знімають відео роботи систем протиповітряної оборони і викладають їх у мережу, понесуть відповідальність. Оприлюднення такого контенту є неприпустимим.

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