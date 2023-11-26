Взрывы в Киевской области сейчас 26 ноября — охота на "шахеды"

Взрывы в Киевской области — охота на "шахеды"
Взрывы в Киевской области сейчас, 26 ноября, слышат местные жители. Предварительно работает ПВО в регионе. Атака беспилотников в Киевской, Черкасской и Полтавской областях продолжается.
О работе ПВО в Киевской области сообщают местные паблики.
Взрывы в Киевской области сейчас 26 ноября
Отмечается, что взрывы в Киевской области являются результатом работы сил ПВО.
Обновлено 02:22. В настоящее время беспилотники скопились в Киевской области, их направление движения все время меняется. Однако опасность сохраняется также и в Черкасской и Полтавской областях.
Напомним, что воздушная тревога продолжается уже около 5 часов. Во многих областях раздался отбой опасности, однако в Киевской, Черкасской и Полтавской до сих пор хозяйничают "шахеды".
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