Взрывы в Киевской области сейчас 26 ноября — охота на "шахеды"

Дым поднимается в результате взрыва ночью. Фото: скриншот

Взрывы в Киевской области сейчас, 26 ноября, слышат местные жители. Предварительно работает ПВО в регионе. Атака беспилотников в Киевской, Черкасской и Полтавской областях продолжается.

О работе ПВО в Киевской области сообщают местные паблики.

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Взрывы в Киевской области сейчас 26 ноября

Отмечается, что взрывы в Киевской области являются результатом работы сил ПВО.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Реальный Киев. Украина"

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушная тревога Киев. Киевская область"

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "INSIDER KYIV"

Обновлено 02:22. В настоящее время беспилотники скопились в Киевской области, их направление движения все время меняется. Однако опасность сохраняется также и в Черкасской и Полтавской областях.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что воздушная тревога продолжается уже около 5 часов. Во многих областях раздался отбой опасности, однако в Киевской, Черкасской и Полтавской до сих пор хозяйничают "шахеды".