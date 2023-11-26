Вибухи в Київській області — полювання на "шахеди"
26 листопада 2023 02:17
оновлено: 02:22
Дим підіймається внаслідок вибуху вночі. Фото:
Вибухи в Київській області зараз, 26 листопада, чують місцеві жителів. Попередньо, працює ППО в регіоні. Атака безпілотників в Київській, Черкаській та Полтавській областях триває.
Про роботу ППО на Київщині повідомляють місцеві пабліки.
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Зазначається, що вибухи в Київській області є результатом роботи сил ППО.
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