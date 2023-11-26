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Вибухи в Київській області — полювання на "шахеди"

26 листопада 2023 02:17
оновлено: 02:22
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Вибухи в Київській області — полювання на "шахеди"
Дим підіймається внаслідок вибуху вночі. Фото:
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вибухи в Київській області зараз, 26 листопада, чують місцеві жителів. Попередньо, працює ППО в регіоні. Атака безпілотників в Київській, Черкаській та Полтавській областях триває. 

Про роботу ППО на Київщині повідомляють місцеві пабліки.

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Зазначається, що вибухи в Київській області є результатом роботи сил ППО.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Реальний Київ. Україна"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Реальний Київ. Україна"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряна тривога Київ. Київська область"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряна тривога Київ. Київська область"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "INSIDER KYIV"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "INSIDER KYIV"

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