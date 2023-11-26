Вибухи в Київській області — полювання на "шахеди"

Дим підіймається внаслідок вибуху вночі. Фото:

Вибухи в Київській області зараз, 26 листопада, чують місцеві жителів. Попередньо, працює ППО в регіоні. Атака безпілотників в Київській, Черкаській та Полтавській областях триває.

Про роботу ППО на Київщині повідомляють місцеві пабліки.

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Зазначається, що вибухи в Київській області є результатом роботи сил ППО.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Реальний Київ. Україна"

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряна тривога Київ. Київська область"

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "INSIDER KYIV"

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