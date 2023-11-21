Взрывы в Киевской области сейчас 21 ноября — "шахеды" атакуют север

Взрывы в Киевской области — "шахеды" атакуют север
Взрывы в Киевской области сейчас, 21 ноября, являются следствием очередных российских обстрелов. По официальным данным, в регионе работают силы ПВО. Также в ряде областей, в частности, Киевской, продолжается воздушная тревога из-за угрозы БпЛА.
О работе ПВО в Киевской области сообщает ОВА .
Обновлено 23:25. По данным Киевской ОВА, в области украинские военные сбивают "шахеды", что и является причиной взрывов.
"Зафиксировано движение враждебных БПЛА! В регионе работает ПВО. Соблюдайте информационную гигиену — не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников" , — говорится в сообщении.
Также в ОВО призывают находиться в укрытиях к отбою тревоги.
Обновлено 23:46. В настоящее время воздушная тревога продолжает распространяться по Украине. Под угрозой ударных беспилотников – Житомирская, Киевская, Одесская, Кировоградская и другие области.
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