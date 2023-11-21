Вибухи в Київській області — "шахеди" атакують північ
Вибухи в Київській області зараз, 21 листопада, є наслідком чергового російського обстрілу. За офіційними даними, в регіоні працюють сили ППО. Також в низці областей, зокрема Київській, продовжується повітряна тривога через загрозу БпЛА.
Про роботу ППО на Київщину повідомляє ОВА.
Оновлено 23:25. За даними Київської ОВА, в області українські військові збивають "шахеди", що й є причиною вибухів.
"Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працює ППО. Дотримуйтеся інформаційної гігієни — не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників", — йдеться в повідомленні.
Також в ОВА закликають перебувати в укриттях до відбою тривоги.
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