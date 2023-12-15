Взрывы в Киеве и области сейчас 15 декабря - что известно об атаке "шахедов"

Взрывы в Киеве и области - что известно об атаке "шахедов"
15 декабря 2023 23:52
обновлено: 00:02
Дым поднимается после взрыва ночью. Фото: росСМИ
Взрывы в Киеве сейчас, 15 декабря, прогремели в атаке вражеских беспилотников на ряд регионов. В частности, Черниговский, Сумский, Полтавский, Кировоградский и другие, где также объявлена воздушная тревога. В Киевской области и в Киеве работают силы ПВО.
Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко .
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Отмечается, что в Киеве и области гремят взрывы.
Также воздушные силы предупреждали о движении беспилотников в сторону столицы через Бориспольский район.
Тем временем ряд областей продолжает "краснеть".
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