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Взрывы в Киеве и области - что известно об атаке "шахедов"

15 декабря 2023 23:52
обновлено: 00:02
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Взрывы в Киеве и области сейчас 15 декабря - что известно об атаке "шахедов"
Дым поднимается после взрыва ночью. Фото: росСМИ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Взрывы в Киеве сейчас, 15 декабря, прогремели в атаке вражеских беспилотников на ряд регионов. В частности, Черниговский, Сумский, Полтавский, Кировоградский и другие, где также объявлена воздушная тревога. В Киевской области и в Киеве работают силы ПВО.

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко .

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Отмечается, что в Киеве и области гремят взрывы.

Также воздушные силы предупреждали о движении беспилотников в сторону столицы через Бориспольский район.

Тем временем ряд областей продолжает "краснеть".

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