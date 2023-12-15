Вибухи в Києві та області зараз 15 грудня — що відомо про атаку "шахедів"

Дим підіймається після вибуху вночі. Фото: росЗМІ

Вибухи в Києві зараз, 15 грудня, прогриміли під час атаки ворожих безпілотників на низку регіонів. Зокрема, Чернігівський, Сумський, Полтавський, Кіровоградський та інші, де також оголошено повітряну тривогу. На Київщині та в Києві працюють сили ППО.

Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко.

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Зазначається, що в Києві та області гримлять вибухи.

Також Повітряні сили попереджали про рух безпілотників в бік столиці через Бориспільський район.

Тим часом низка областей продовжує "червоніти".

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