Вибухи в Києві та області зараз 15 грудня — що відомо про атаку "шахедів"

Вибухи в Києві та області — що відомо про атаку "шахедів"
15 грудня 2023 23:52
оновлено: 00:02
Дим підіймається після вибуху вночі. Фото: росЗМІ
Вибухи в Києві зараз, 15 грудня, прогриміли під час атаки ворожих безпілотників на низку регіонів. Зокрема, Чернігівський, Сумський, Полтавський, Кіровоградський та інші, де також оголошено повітряну тривогу. На Київщині та в Києві працюють сили ППО.
Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко.
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Вибухи в Києві та області зараз 15 грудня
Зазначається, що в Києві та області гримлять вибухи.
Також Повітряні сили попереджали про рух безпілотників в бік столиці через Бориспільський район.
Тим часом низка областей продовжує "червоніти".
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