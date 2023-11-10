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Взрывы в Киевской области — в ОВА прокомментировали атаку БпЛА

10 ноября 2023 03:08
обновлено: 03:19
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Взрывы в Киевской области сейчас 10 ноября — в ОВА прокомментировали атаку
Взрывы в ночном городе. Фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Взрывы в Киевской области сейчас, 10 ноября, свидетельствуют о работе сил ПВО. В регионе продолжается воздушная тревога, начавшаяся около полуночи, из-за угрозы ударных беспилотников.

О работе ПВО в области сообщает Киевская ОВА.

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Взрывы в Киевской области сейчас 10 ноября

Обновлено 03:10. В Киевской области украинские защитники пытаются сбить вражеские беспилотники.

"В воздушном пространстве зафиксирован БпЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях и других безопасных местах во время сигнала воздушной тревоги", — призывают в Киевской ОВА.

Скриншот сообщения по телеграмм-каналу Киевской ОВА
Скриншот сообщения по телеграмм-каналу Киевской ОВА

Обновлено 03:12. Как пишет паблик "Николаевский Ванек", последняя цель врага следует в сторону Черкасской области.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николевский Ванек"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николевский Ванек"

Также воздушная тревога продолжается в трех областях — кроме Киевской, "красные" также Черниговская и Черкасская.

Карта воздушных тревог в Украине сегодня, 10 ноября
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что в Украине продолжается воздушная тревога на протяжении более трех часов. Есть угроза применения ударных беспилотников в ряде областей.

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