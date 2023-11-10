Взрывы в Киевской области сейчас 10 ноября — в ОВА прокомментировали атаку

Взрывы в Киевской области — в ОВА прокомментировали атаку БпЛА
Взрывы в Киевской области сейчас, 10 ноября, свидетельствуют о работе сил ПВО. В регионе продолжается воздушная тревога, начавшаяся около полуночи, из-за угрозы ударных беспилотников.
О работе ПВО в области сообщает Киевская ОВА.
Взрывы в Киевской области сейчас 10 ноября
Обновлено 03:10. В Киевской области украинские защитники пытаются сбить вражеские беспилотники.
"В воздушном пространстве зафиксирован БпЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях и других безопасных местах во время сигнала воздушной тревоги", — призывают в Киевской ОВА.
Обновлено 03:12. Как пишет паблик "Николаевский Ванек", последняя цель врага следует в сторону Черкасской области.
Также воздушная тревога продолжается в трех областях — кроме Киевской, "красные" также Черниговская и Черкасская.
Напомним, что в Украине продолжается воздушная тревога на протяжении более трех часов. Есть угроза применения ударных беспилотников в ряде областей.
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