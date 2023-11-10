Вибухи в Київській області зараз 10 листопада — в ОВА прокоментували атаку

Вибухи в Київській області — в ОВА прокоментували атаку БпЛА
Вибухи в Київській області зараз, 10 листопада, свідчать про роботу сил ППО. Наразі в регіоні триває повітряна тривога, що розпочалась близько півночі, через загрозу ударних безпілотників.
Про роботу ППО в області повідомляє Київська ОВА.
Вибухи в Київській області зараз 10 листопада
Оновлено 03:10. У Київській області українські захисники намагаються збити ворожі безпілотники.
"У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях та інших безпечних місцях під час сигналу повітряної тривоги", — закликають в Київській ОВА.
Оновлено 03:12. Як пише паблік "Николаевский Ванек", остання ціль ворога прямує в бік Черкаської області.
Також наразі повітряна тривога продовжується в трьох областях — окрім Київської, "червоні" також Чернігівська та Черкаська.
Нагадаємо, що в Україні продовжується повітряна тривога протягом понад три години. Є загроза застосування ударних безпілотників у низці областей.
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