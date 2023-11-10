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Вибухи в Київській області — в ОВА прокоментували атаку БпЛА

10 листопада 2023 03:08
оновлено: 03:19
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Інна Буряк
редактор
Вибухи в Київській області зараз 10 листопада — в ОВА прокоментували атаку
Вибухи в нічному місті. Фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вибухи в Київській області зараз, 10 листопада, свідчать про роботу сил ППО. Наразі в регіоні триває повітряна тривога, що розпочалась близько півночі, через загрозу ударних безпілотників.

Про роботу ППО в області повідомляє Київська ОВА.

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Вибухи в Київській області зараз 10 листопада

Оновлено 03:10. У Київській області українські захисники намагаються збити ворожі безпілотники.

"У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях та інших безпечних місцях під час сигналу повітряної тривоги", — закликають в Київській ОВА.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу Київської ОВА
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу Київської ОВА

Оновлено 03:12. Як пише паблік "Николаевский Ванек", остання ціль ворога прямує в бік Черкаської області.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николевский Ванек"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николевский Ванек"

Також наразі повітряна тривога продовжується в трьох областях — окрім Київської, "червоні" також Чернігівська та Черкаська.

Мапа повітряних тривог в Україні сьогодні, 10 листопада
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що в Україні продовжується повітряна тривога протягом понад три години. Є загроза застосування ударних безпілотників у низці областей.

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