Что киевляне думают об архитектуре Киева в 2024 году — новости Украины

От отвращения к уважению — что киевляне думают о современной архитектуре столицы
Наверное, ни для кого не будет секретом, что сейчас в Киеве нет какого-то единого архитектурного стиля. Архитекторы современных жилых комплексов вовсю пытаются создать яркие и выразительные здания, но иногда они, мягко говоря, перегибают палку. Впрочем, есть в столице Украины и стильные дома, которые только украшают город.
Новини.LIVE спросили киевлян, интересующихся архитектурой и историей Киева, какие по их мнению, в Киеве есть положительные и отрицательные примеры современной архитектуры.
Отрицательные примеры современной архитектуры Киева
Роман Барабаш
(оператор/монтажер, увлекается урбанистикой 7 лет)
Неудавшиеся примеры архитектуры в Киеве? Во-первых, это жилой комплекс Great, расположенный на Днепровской набережной. Он вызывает множество критики из-за своего дизайна и расположения.
Комплекс возведен таким образом, что закрывает вид на левый берег столицы и Днепровскую набережную. Вместо эстетического и современного сооружения установили "кирпичную стену", которая, по-моему, портит общий вид и воспринимается многими как неудачное решение.
Во-вторых, это торгово развлекательный центр Gulliver. На месте, где сейчас находится ТРЦ, раньше была конечная остановка трамвая. Замена трамвайного маршрута на автобусный из-за строительства Gulliver привела к снижению пропускной способности транспортной системы и вызвала транспортный коллапс.
Теперь на месте важного пересадочного узла стоит торговый центр. Кроме того, из-за этого ТРЦ в районе, где он расположен теперь постоянно возникают пробки, что затрудняет движение на близлежащих улицах.
Роман Малиновский
(фотограф, увлекается урбанистикой 8 лет)
Неудачные примеры — это "Дом-монстр на Подоле" (пересечение улиц Нижний Вал и Константиновской). Этот объект вызывает отрицательные эмоции у многих людей, достаточно просто взглянуть на него, чтобы понять причины критики.
Также крайне неудачным, по-моему, является ЖК Linden на Лютеранской. Огромное и помпезное здание едва вписано в историческую улицу и нарушает ее прежний вид. Наибольшее недовольство вызывает то, что здание перекрывает вид на историческую высотку на улице Богдана Хмельницкого.
Андрей Харьковой
(IT-инженер, увлекается урбанистикой 7 лет)
ЖК Manhattan City вызывает серьезные опасения из-за своего расположения. Он построен прямо в транспортной развязке, что, если честно, вызывает удивление.
Ожидается, что этот комплекс будет генерировать значительное количество машин, усугубляя и без того сложную транспортную ситуацию на Воздухофлотском путепроводе, где и так постоянно наблюдаются пробки.
Это также негативно скажется на Берестейском проспекте и бульваре Шевченко, где движение уже затруднено, а после заселения ЖК Manhattan City проезд может стать практически невозможным.
Отрицательные примеры современной архитектуры Киева
Роман Барабаш
Среди архитектурных объектов, вызывающих положительные эмоции, можно отметить жилой комплекс Chicago Central House. Он отличается современным и эстетическим дизайном. Здание выглядит продуманным и хорошо интегрированным в исторический центр. В отличие от многих других новостроек этот комплекс не создал транспортного коллапса или других инфраструктурных проблем. Он гармонично вписался в уже существующую городскую среду.
Да, вблизи исторического центра снова было построено 25-этажное здание. Но это проблема не только Киева, но и многих других современных городов. В целом этот жилой комплекс я рассматриваю как успешное архитектурное решение.
Роман Малиновский
Удачные примеры — это посольство Нидерландов на Подоле (Контрактовая площадь, 7). Это здание гармонично вписалось в историческую застройку района, не нарушая его целостность и этажность. При этом архитекторы избежали псевдоисторизма и создали современное и функциональное сооружение.
ЖК New York Concept. Этот жилой комплекс стал новой доминантой и точкой тяготения в городе. Несмотря на количество этажей, дом сохранил вид старой улицы благодаря удачному выбору материалов и цветовых решений.
Андрей Харьковой
Отель Hyatt в Киеве является примером удачной архитектурной реализации. Даже сейчас, после почти 20 лет с его постройки, он выглядит очень привлекательно. С архитектурной точки зрения, он удачно вписан в городскую среду, не создавая проблем и неудобств, что отличает его от многих других зданий, построенных в столице.
Кстати, Hyatt стал одним из первых примеров разумного проектирования и доказал, что в Киеве можно успешно сочетать функциональность и эстетичность.
Напомним, в 2024 году в Украине наблюдается тенденция к росту цен на жилье. В Киеве цены в этом сегменте поднялись на 2%.
Мы также писали, что в Украине работают сотни застройщиков, только в Киеве строится 188 жилых комплексов. Несмотря на войну, себестоимость строительства растет, а по ее окончании ожидается повышенный спрос, который может привести к удорожанию жилья.
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