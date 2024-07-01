Что киевляне думают об архитектуре Киева в 2024 году — новости Украины

Жилой комплекс "Воздвиженка". Фото: wikimedia.org

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Наверное, ни для кого не будет секретом, что сейчас в Киеве нет какого-то единого архитектурного стиля. Архитекторы современных жилых комплексов вовсю пытаются создать яркие и выразительные здания, но иногда они, мягко говоря, перегибают палку. Впрочем, есть в столице Украины и стильные дома, которые только украшают город.

Новини.LIVE спросили киевлян, интересующихся архитектурой и историей Киева, какие по их мнению, в Киеве есть положительные и отрицательные примеры современной архитектуры.

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Отрицательные примеры современной архитектуры Киева

Роман Барабаш

(оператор/монтажер, увлекается урбанистикой 7 лет)

Неудавшиеся примеры архитектуры в Киеве? Во-первых, это жилой комплекс Great, расположенный на Днепровской набережной. Он вызывает множество критики из-за своего дизайна и расположения.

Комплекс возведен таким образом, что закрывает вид на левый берег столицы и Днепровскую набережную. Вместо эстетического и современного сооружения установили "кирпичную стену", которая, по-моему, портит общий вид и воспринимается многими как неудачное решение.

Строительство ЖК Great. Фото: gdevkievezhithorosho.com

Во-вторых, это торгово развлекательный центр Gulliver. На месте, где сейчас находится ТРЦ, раньше была конечная остановка трамвая. Замена трамвайного маршрута на автобусный из-за строительства Gulliver привела к снижению пропускной способности транспортной системы и вызвала транспортный коллапс.

Теперь на месте важного пересадочного узла стоит торговый центр. Кроме того, из-за этого ТРЦ в районе, где он расположен теперь постоянно возникают пробки, что затрудняет движение на близлежащих улицах.

ТРЦ Gulliver. Фото: The Village

Роман Малиновский

(фотограф, увлекается урбанистикой 8 лет)

Неудачные примеры — это "Дом-монстр на Подоле" (пересечение улиц Нижний Вал и Константиновской). Этот объект вызывает отрицательные эмоции у многих людей, достаточно просто взглянуть на него, чтобы понять причины критики.

Дом-монстр на Подоле. Фото: slovoidilo.ua

Также крайне неудачным, по-моему, является ЖК Linden на Лютеранской. Огромное и помпезное здание едва вписано в историческую улицу и нарушает ее прежний вид. Наибольшее недовольство вызывает то, что здание перекрывает вид на историческую высотку на улице Богдана Хмельницкого.

Строительство ЖК Linden. Фото: ЛУН

Андрей Харьковой

(IT-инженер, увлекается урбанистикой 7 лет)

ЖК Manhattan City вызывает серьезные опасения из-за своего расположения. Он построен прямо в транспортной развязке, что, если честно, вызывает удивление.

Ожидается, что этот комплекс будет генерировать значительное количество машин, усугубляя и без того сложную транспортную ситуацию на Воздухофлотском путепроводе, где и так постоянно наблюдаются пробки.

Это также негативно скажется на Берестейском проспекте и бульваре Шевченко, где движение уже затруднено, а после заселения ЖК Manhattan City проезд может стать практически невозможным.

ЖК Manhattan City. Фото: budcapital.ua

Отрицательные примеры современной архитектуры Киева

Роман Барабаш

Среди архитектурных объектов, вызывающих положительные эмоции, можно отметить жилой комплекс Chicago Central House. Он отличается современным и эстетическим дизайном. Здание выглядит продуманным и хорошо интегрированным в исторический центр. В отличие от многих других новостроек этот комплекс не создал транспортного коллапса или других инфраструктурных проблем. Он гармонично вписался в уже существующую городскую среду.

Да, вблизи исторического центра снова было построено 25-этажное здание. Но это проблема не только Киева, но и многих других современных городов. В целом этот жилой комплекс я рассматриваю как успешное архитектурное решение.

ЖК Chicago Central House. Фото: gdevkievezhithorosho.com

Роман Малиновский

Удачные примеры — это посольство Нидерландов на Подоле (Контрактовая площадь, 7). Это здание гармонично вписалось в историческую застройку района, не нарушая его целостность и этажность. При этом архитекторы избежали псевдоисторизма и создали современное и функциональное сооружение.

Здание посольства Нидерландов. Фото: wikipedia.org

ЖК New York Concept. Этот жилой комплекс стал новой доминантой и точкой тяготения в городе. Несмотря на количество этажей, дом сохранил вид старой улицы благодаря удачному выбору материалов и цветовых решений.

ЖК New York Concept. Фото: new-york.com.ua

Андрей Харьковой

Отель Hyatt в Киеве является примером удачной архитектурной реализации. Даже сейчас, после почти 20 лет с его постройки, он выглядит очень привлекательно. С архитектурной точки зрения, он удачно вписан в городскую среду, не создавая проблем и неудобств, что отличает его от многих других зданий, построенных в столице.

Кстати, Hyatt стал одним из первых примеров разумного проектирования и доказал, что в Киеве можно успешно сочетать функциональность и эстетичность.

Отель Hyatt Regency Kyiv. Фото: hyatt.com

Напомним, в 2024 году в Украине наблюдается тенденция к росту цен на жилье. В Киеве цены в этом сегменте поднялись на 2%.

Мы также писали, что в Украине работают сотни застройщиков, только в Киеве строится 188 жилых комплексов. Несмотря на войну, себестоимость строительства растет, а по ее окончании ожидается повышенный спрос, который может привести к удорожанию жилья.