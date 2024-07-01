Що кияни думають про архітектуру Києва у 2024 році — новини України

Житловий комплекс "Воздвиженка". Фото: wikimedia.org

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Певно ні для кого не буде секретом, що наразі в Києві немає якогось єдиного архітектурного стилю. Архітектори сучасних житлових комплексів щосили намагаються створити яскраві й виразні будівлі, але іноді вони, м'яко кажучи, перегинають палку. Втім, є в столиці України й стильні будинки, які тільки прикрашають місто.

Новини.LIVE спитали киян, які цікавляться архітектурою та історією Києва, які, на їх думку, в Києві є позитивні й негативні приклади сучасної архітектури.

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Негативні приклади сучасної архітектури Києва

Роман Барабаш

(оператор/монтажер, захоплюється урбаністикою 7 років)

Невдалі приклади архітектури в Києві? По-перше, це житловий комплекс Great, розташований на Дніпровській набережній. Він викликає безліч критики через свій дизайн та розташування.

Комплекс зведений таким чином, що закриває краєвид на лівий берег столиці та Дніпровську набережну, які. Замість естетичної та сучасної споруди встановили "цегляну стіну", яка, як на мене, псує загальний вигляд і сприймається багатьма як невдале рішення.

Будівництво ЖК Great. Фото: gdevkievezhithorosho.com

По-друге, це торгово-розважальний центр Gulliver. На місці, де зараз розташований ТРЦ, раніше була кінцева зупинка трамвая. Заміна трамвайного маршруту на автобусні через побудову Gulliver призвела до зниження пропускної спроможності транспортної системи та викликала транспортний колапс.

Тепер на місці важливого пересадного вузла стоїть торговий центр. Крім того, через цей ТРЦ у районі, де він розташований, тепер постійно виникають затори, що ускладнює рух на прилеглих вулицях.

ТРЦ Gulliver. Фото: The Village

Роман Маліновський

(фотограф, захоплюється урбаністикою 8 років)

Невдалі приклади — це "Будинок-монстр на Подолі" (перетин вулиць Нижній Вал і Костянтинівської). Цей об'єкт викликає негативні емоції у багатьох людей, досить просто глянути на нього, щоб зрозуміти причини критики.

Будинок-монстр на Подолі. Фото: slovoidilo.ua

Також вкрай невдалим, як на мене, є ЖК Linden на Лютеранській. Величезна і помпезна будівля ледве вписана в історичну вулицю та порушує її колишній вигляд. Найбільше невдоволення викликає те, що будівля перекриває краєвид на історичну висотку на вулиці Богдана Хмельницького.

Будівництво ЖК Linden. Фото: ЛУН

Андрій Харьковий

(IT-інженер, захоплюється урбаністикою 7 років)

ЖК Manhattan City викликає серйозні побоювання через своє розташування. Він побудований прямо в транспортній розв'язці, що, якщо чесно, викликає подив.

Очікується, що цей комплекс генеруватиме значну кількість машин, посилюючи й так складну транспортну ситуацію на Повітрофлотському шляхопроводі, де і так постійно спостерігаються пробки.

Це також негативно позначиться на Берестейському проспекті та бульварі Шевченка, де рух уже утруднений, і після заселення ЖК Manhattan City проїзд може стати практично неможливим.

ЖК Manhattan City. Фото: budcapital.ua

Негативні приклади сучасної архітектури Києва

Роман Барабаш

Серед архітектурних об'єктів, що викликають позитивні емоції можна відзначити житловий комплекс Chicago Central House. Він відрізняється сучасним та естетичним дизайном. Будівля виглядає продуманою і добре інтегрованою в історичний центр. На відміну від багатьох інших новобудов цей комплекс не створив транспортного колапсу або інших інфраструктурних проблем. Він гармонійно вписався у вже існуюче міське середовище.

Так, поблизу історичного центру знову була збудована 25-поверхова будівля. Але це проблема не тільки Києва, а й багатьох інших сучасних міст. Загалом цей житловий я сприймаю як успішне архітектурне рішення.

ЖК Chicago Central House. Фото: gdevkievezhithorosho.com

Роман Маліновський

Вдалі приклади — це посольство Нідерландів на Подолі (Контрактова площа, 7). Ця будівля гармонійно вписалася в історичну забудову району, не порушуючи її цілісності та поверховості. При цьому архітектори уникли псевдоісторизму та створили сучасну та функціональну споруду.

Будівля посольства Нідерландів. Фото: wikipedia.org

ЖК New York Concept. Цей житловий комплекс став новою домінантою та точкою тяжіння у місті. Попри кількість поверхів, будинок зберіг вигляд старої вулиці завдяки вдалому вибору матеріалів та колірних рішень.

ЖК New York Concept. Фото: new-york.com.ua

Андрій Харьковий

Готель Hyatt у Києві є прикладом вдалої архітектурної реалізації. Навіть зараз, за ​майже ​20 років після його будівництва, він виглядає дуже привабливо. З архітектурної точки зору, він вдало вписаний у міське середовище, не створюючи проблем та незручностей, що відрізняє його від багатьох інших будівель, збудованих у столиці.

До речі Hyatt став одним з перших прикладів розумного проєктування та довів, що у Києві можна успішно поєднувати функціональність та естетичність.

Готель Hyatt Regency Kyiv. Фото: hyatt.com

Нагадаємо, у 2024 році в Україні спостерігається тенденція до зростання цін на житло. У Києві ціни в цьому сегменті піднялися на 2%.

Ми також писали, що в Україні працюють сотні забудовників, лише в Києві будується 188 житлових комплексів. Попри війну, собівартість будівництва зростає, а після її закінчення очікується підвищений попит, який може призвести до здорожчання житла.