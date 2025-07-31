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Главная Киев Ощущала, что что-то будет — киевлянка спасла семью во время удара

Ощущала, что что-то будет — киевлянка спасла семью во время удара

Ua ru
Дата публикации 31 июля 2025 16:26
Киевлянка спасла семью во время удара
Киевлянка спасла всю свою семью. Фото: кадр из видео

В ночь на четверг, 31 июля, российские оккупанты атаковали Киев. Тогда Наталья, жительница одного из разрушенных домов, успела спасти себя, мужа и сына.

Об этом киевлянка рассказала в комментарии Новини.LIVE.

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По ее словам, первую воздушную тревогу семья провела в укрытии — спустились в метро. Затем вернулись домой, где дети легли спать. Но женщина оставалась настороже — говорит, чувствовала, что опасность еще впереди.

"Мониторы не показывали, что будут ракеты, но я не могла уснуть. И когда прозвучала следующая тревога, я просто всех подняла и мы спустились на первый этаж. Мы только спустились — и посыпались стекла", — рассказывает она.

Ее квартира на девятом этаже, самом высоком в доме. Именно туда пришлась ударная волна. Взрыв был настолько сильным, что поврежден балкон, вся кухня уничтожена.

"Ребенок очень испугался. Да и мы тоже", — добавляет она.

Сейчас семья временно живет у друзей. Женщина ждет приезда полиции, чтобы зафиксировать убытки, после чего вместе с мужем планирует убирать стекло и закладывать поврежденные окна.

Кроме того, сегодня во время обстрела в Святошинском районе столицы девушка по имени Вероника упала с девятого этажа и выжила.

Напомним, что Президент Владимир Зеленский отреагировал на российский массированный обстрел Украины в ночь на 31 июля. Киев стал основной целью атаки оккупантов. Враг нанес удары дронами и ракетами.

Киев взрыв обстрелы война в Украине війна
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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