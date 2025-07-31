Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьШоу-бізнесСмакАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Відчувала, що щось буде — киянка врятувала родину під час удару

Відчувала, що щось буде — киянка врятувала родину під час удару

Ua ru
Дата публікації: 31 липня 2025 16:26
Киянка врятувала родину під час удару
Киянка врятувала всю свою родину. Фото: кадр з відео

У ніч на четвер, 31 липня, російські окупанти атакували Київ. Тоді Наталя, мешканка одного зі зруйнованих будинків, встигла врятувати себе, чоловіка і сина. 

Про це киянка розповіла в коментарі Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Як киянка врятувала всю свою родину

За її словами, першу повітряну тривогу родина провела в укритті — спустилися в метро. Потім повернулися додому, де діти лягли спати. Але жінка залишалася насторожі — каже, відчувала, що небезпека ще попереду.

"Монітори не показували, що будуть ракети, але я не могла заснути. І коли пролунала наступна тривога, я просто всіх підняла і ми спустилися на перший поверх. Ми тільки спустилися — і посипалося скло", — розповідає вона.

Її квартира на дев’ятому поверсі, найвищому в будинку. Саме туди прийшлася ударна хвиля. Вибух був настільки сильним, що пошкоджений балкон, вся кухня знищена.

"Дитина дуже злякалася. Та й ми теж", — додає вона. 

Наразі родина тимчасово мешкає у друзів. Жінка чекає приїзду поліції, щоб зафіксувати збитки, після чого разом із чоловіком планує прибирати скло та закладати пошкоджені вікна.

Крім того, сьогодні під час обстрілу у Святошинському районі столиці дівчина на ім’я Вероніка впала з дев’ятого поверху і вижила.

Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський відреагував на російський масований обстріл України у ніч проти 31 липня. Київ став основною ціллю атаки окупантів. Ворог завдав ударів дронами та ракетами.

Київ вибух обстріли війна в Україні війна
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації