Киянка врятувала родину під час удару

Киянка врятувала всю свою родину. Фото: кадр з відео

У ніч на четвер, 31 липня, російські окупанти атакували Київ. Тоді Наталя, мешканка одного зі зруйнованих будинків, встигла врятувати себе, чоловіка і сина.

Про це киянка розповіла в коментарі Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Як киянка врятувала всю свою родину

За її словами, першу повітряну тривогу родина провела в укритті — спустилися в метро. Потім повернулися додому, де діти лягли спати. Але жінка залишалася насторожі — каже, відчувала, що небезпека ще попереду.

"Монітори не показували, що будуть ракети, але я не могла заснути. І коли пролунала наступна тривога, я просто всіх підняла і ми спустилися на перший поверх. Ми тільки спустилися — і посипалося скло", — розповідає вона.

Її квартира на дев’ятому поверсі, найвищому в будинку. Саме туди прийшлася ударна хвиля. Вибух був настільки сильним, що пошкоджений балкон, вся кухня знищена.

"Дитина дуже злякалася. Та й ми теж", — додає вона.

Наразі родина тимчасово мешкає у друзів. Жінка чекає приїзду поліції, щоб зафіксувати збитки, після чого разом із чоловіком планує прибирати скло та закладати пошкоджені вікна.

Крім того, сьогодні під час обстрілу у Святошинському районі столиці дівчина на ім’я Вероніка впала з дев’ятого поверху і вижила.

Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський відреагував на російський масований обстріл України у ніч проти 31 липня. Київ став основною ціллю атаки окупантів. Ворог завдав ударів дронами та ракетами.