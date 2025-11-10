Отключение света на Киевщине 11 ноября - когда не будет электроэнергии

Отключение света — графики ограничений в Киеве на завтра
Во вторник, 11 ноября, в Киеве снова будут действовать отключения света. Это связано с обстрелами энергетики российскими войсками.
Об этом сообщает ДТЭК в Telegram.
Отключение света в Киеве 11 ноября
"В случае изменений, будем оперативно вас информировать в нашем телеграмм-канале", — говорится в сообщении.
В ДТЭК призвали делиться информацией с родственниками.
До этого в Укрэнерго отметили, что во вторник, 11 ноября, в ряде регионов Украины ожидаются плановые отключения электроэнергии, вызванные последствиями последних атак РФ на энергетическую инфраструктуру.
В частности сообщили, что в Одесской области энергетики непрерывно работают над ликвидацией последствий недавних вражеских ударов, повлекших повреждение энергосетей. Специалисты прилагают максимум усилий, чтобы как можно скорее восстановить стабильное электроснабжение для жителей региона.
