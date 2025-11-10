Видео
Україна
Отключение света — графики ограничений в Киеве на завтра

Отключение света — графики ограничений в Киеве на завтра

Ua ru
Дата публикации 10 ноября 2025 22:17
обновлено: 22:36
Отключение света на Киевщине 11 ноября - когда не будет электроэнергии
Энергетик занимается ремонтом повреждения. Фото: ДТЭК

Во вторник, 11 ноября, в Киеве снова будут действовать отключения света. Это связано с обстрелами энергетики российскими войсками.

Об этом сообщает ДТЭК в Telegram.

Отключение света — графики ограничений в Киеве на завтра - фото 1
Пост ДТЭК. Фото: скриншот

Отключение света в Киеве 11 ноября

"В случае изменений, будем оперативно вас информировать в нашем телеграмм-канале", — говорится в сообщении.

В ДТЭК призвали делиться информацией с родственниками.

Отключение света — графики ограничений в Киеве на завтра - фото 2
График отключения в Киеве. Фото: ДТЭК
Отключение света — графики ограничений в Киеве на завтра - фото 3
График отключения в Киеве. Фото: ДТЭК

До этого в Укрэнерго отметили, что во вторник, 11 ноября, в ряде регионов Украины ожидаются плановые отключения электроэнергии, вызванные последствиями последних атак РФ на энергетическую инфраструктуру.

В частности сообщили, что в Одесской области энергетики непрерывно работают над ликвидацией последствий недавних вражеских ударов, повлекших повреждение энергосетей. Специалисты прилагают максимум усилий, чтобы как можно скорее восстановить стабильное электроснабжение для жителей региона.

Киевская область сфера энергетики отключения света свет графики отключений света
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
