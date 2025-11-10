Отключение света на Киевщине 11 ноября - когда не будет электроэнергии

Энергетик занимается ремонтом повреждения. Фото: ДТЭК

Во вторник, 11 ноября, в Киеве снова будут действовать отключения света. Это связано с обстрелами энергетики российскими войсками.

Об этом сообщает ДТЭК в Telegram.

Пост ДТЭК. Фото: скриншот

Отключение света в Киеве 11 ноября

"В случае изменений, будем оперативно вас информировать в нашем телеграмм-канале", — говорится в сообщении.

В ДТЭК призвали делиться информацией с родственниками.

График отключения в Киеве. Фото: ДТЭК

График отключения в Киеве. Фото: ДТЭК

До этого в Укрэнерго отметили, что во вторник, 11 ноября, в ряде регионов Украины ожидаются плановые отключения электроэнергии, вызванные последствиями последних атак РФ на энергетическую инфраструктуру.

В частности сообщили, что в Одесской области энергетики непрерывно работают над ликвидацией последствий недавних вражеских ударов, повлекших повреждение энергосетей. Специалисты прилагают максимум усилий, чтобы как можно скорее восстановить стабильное электроснабжение для жителей региона.