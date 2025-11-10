Відео
Головна Київ Відключення світла — графіки обмежень у Києві на завтра

Відключення світла — графіки обмежень у Києві на завтра

Ua ru
Дата публікації: 10 листопада 2025 22:17
Оновлено: 22:17
Відключення світла на Київщині 11 листопада - коли не буде електроенергії
Енергетик займається ремонтом пошкодження. Фото: ДТЕК

У вівторок, 11 листопада, у Києві знову діятимуть відключення світла. Це пов'язано із обстрілами енергетики російськими військами.

Про це повідомляє ДТЕК у Telegram.

Читайте також:
Відключення світла — графіки обмежень у Києві на завтра - фото 1
Пост ДТЕК. Фото: скриншот

Відключення світла у Києві 11 листопада

"В разі змін, будемо оперативно вас інформувати у нашому телеграм-каналі", — говориться у повідомленні. 

У ДТЕК закликали ділитися інформацією із родичами.

Відключення світла — графіки обмежень у Києві на завтра - фото 2
Графік відключення у Києві. Фото: ДТЕК
Відключення світла — графіки обмежень у Києві на завтра - фото 3
Графік відключення у Києві. Фото: ДТЕК

До цього в Укренерго зазначили, що в вівторок, 11 листопада, в низці регіонів України очікуються планові відключення електроенергії, спричинені наслідками останніх атак РФ на енергетичну інфраструктуру. 

Зокрема повідомили, що в Одеській області енергетики безупинно працюють над ліквідацією наслідків недавніх ворожих ударів, що спричинили пошкодження енергомереж. Фахівці докладають максимум зусиль, аби якомога швидше відновити стабільне електропостачання для жителів регіону. 

Київська область сфера енергетики відключення світла світло графіки відключень світла
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
