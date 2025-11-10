Відключення світла на Київщині 11 листопада - коли не буде електроенергії

Відключення світла — графіки обмежень у Києві на завтра
У вівторок, 11 листопада, у Києві знову діятимуть відключення світла. Це пов'язано із обстрілами енергетики російськими військами.
Про це повідомляє ДТЕК у Telegram.
Відключення світла у Києві 11 листопада
"В разі змін, будемо оперативно вас інформувати у нашому телеграм-каналі", — говориться у повідомленні.
У ДТЕК закликали ділитися інформацією із родичами.
До цього в Укренерго зазначили, що в вівторок, 11 листопада, в низці регіонів України очікуються планові відключення електроенергії, спричинені наслідками останніх атак РФ на енергетичну інфраструктуру.
Зокрема повідомили, що в Одеській області енергетики безупинно працюють над ліквідацією наслідків недавніх ворожих ударів, що спричинили пошкодження енергомереж. Фахівці докладають максимум зусиль, аби якомога швидше відновити стабільне електропостачання для жителів регіону.
