Відключення світла на Київщині 11 листопада - коли не буде електроенергії

Енергетик займається ремонтом пошкодження. Фото: ДТЕК

У вівторок, 11 листопада, у Києві знову діятимуть відключення світла. Це пов'язано із обстрілами енергетики російськими військами.

Про це повідомляє ДТЕК у Telegram.

Пост ДТЕК. Фото: скриншот

Відключення світла у Києві 11 листопада

"В разі змін, будемо оперативно вас інформувати у нашому телеграм-каналі", — говориться у повідомленні.

У ДТЕК закликали ділитися інформацією із родичами.

Графік відключення у Києві. Фото: ДТЕК

До цього в Укренерго зазначили, що в вівторок, 11 листопада, в низці регіонів України очікуються планові відключення електроенергії, спричинені наслідками останніх атак РФ на енергетичну інфраструктуру.

Зокрема повідомили, що в Одеській області енергетики безупинно працюють над ліквідацією наслідків недавніх ворожих ударів, що спричинили пошкодження енергомереж. Фахівці докладають максимум зусиль, аби якомога швидше відновити стабільне електропостачання для жителів регіону.