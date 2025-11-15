Видео
Україна
Видео

Главная Киев Отключение света на Киевщине завтра — графики ДТЭК

Отключение света на Киевщине завтра — графики ДТЭК

Ua ru
Дата публикации 15 ноября 2025 21:06
обновлено: 21:09
Графики отключений света для Киевской области и Киева на 16 ноября
Город без света из-за атак РФ. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В воскресенье, 16 ноября, в Киеве и Киевской области будут действовать графики почасовых отключений света. Жителей призывают следить за обновлениями и готовиться к возможным изменениям.

Об этом информирует пресс-служба ДТЭК в Telegram.

Читайте также:

Где не будет света в Киеве и Киевской области 16 ноября

Причина введения ограничений — последствия массированных российских ударов по энергетическим объектам Украины.

Графики отключений света для Киевской области на 16 ноября

Графіки відключення світла
Графики отключений света для Киевской области 16 ноября/ДТЭК
Графіки відключення світла
Графики отключений света для Киевщины 16 ноября/ДТЭК

Графики отключений света для Киева на 16 ноября

Графіки відключення світла для Києва
Графики отключений света для Киева 16 ноября/ДТЭК
Графіки відключення світла 16 листопада
Графики отключений света для Киева 16 ноября/ДТЭК

В Укрэнерго обнародовали графики отключений света по всей Украине на воскресенье, 16 ноября.

Ранее мы информировали, что 15 ноября оккупанты атаковали важный энергообъект на Черниговщине.

Укрэнерго ДТЭК война в Украине отключения света графики отключений света
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
