Графики отключений света для Киевской области и Киева на 16 ноября

Город без света из-за атак РФ. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В воскресенье, 16 ноября, в Киеве и Киевской области будут действовать графики почасовых отключений света. Жителей призывают следить за обновлениями и готовиться к возможным изменениям.

Об этом информирует пресс-служба ДТЭК в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Где не будет света в Киеве и Киевской области 16 ноября

В воскресенье, 16 ноября, в Киеве и Киевской области будут выключать свет — поэтому будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии.

Причина введения ограничений — последствия массированных российских ударов по энергетическим объектам Украины.

Графики отключений света для Киевской области на 16 ноября

Графики отключений света для Киевской области 16 ноября/ДТЭК

Графики отключений света для Киевщины 16 ноября/ДТЭК

Графики отключений света для Киева на 16 ноября

Графики отключений света для Киева 16 ноября/ДТЭК

Графики отключений света для Киева 16 ноября/ДТЭК

В Укрэнерго обнародовали графики отключений света по всей Украине на воскресенье, 16 ноября.

Ранее мы информировали, что 15 ноября оккупанты атаковали важный энергообъект на Черниговщине.