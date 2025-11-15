Графики отключений света для Киевской области и Киева на 16 ноября

Отключение света на Киевщине завтра — графики ДТЭК
В воскресенье, 16 ноября, в Киеве и Киевской области будут действовать графики почасовых отключений света. Жителей призывают следить за обновлениями и готовиться к возможным изменениям.
Об этом информирует пресс-служба ДТЭК в Telegram.
Где не будет света в Киеве и Киевской области 16 ноября
Причина введения ограничений — последствия массированных российских ударов по энергетическим объектам Украины.
Графики отключений света для Киевской области на 16 ноября
Графики отключений света для Киева на 16 ноября
В Укрэнерго обнародовали графики отключений света по всей Украине на воскресенье, 16 ноября.
Ранее мы информировали, что 15 ноября оккупанты атаковали важный энергообъект на Черниговщине.
