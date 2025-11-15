Графіки відключень світла для Київщини та Києва на 16 листопада

Місто без світла через атаки РФ. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У неділю, 16 листопада, у Києві та на Київщині діятимуть графіки погодинних відключень світла. Мешканців закликають стежити за оновленнями та готуватися до можливих змін.

Про це інформує пресслужба ДТЕК у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Де не буде світла у Києві та на Київщині 16 листопада

У неділю, 16 листопада, у Києві та Київській області вимикатимуть світло — відтак діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії.

Причина запровадження обмежень — наслідки масованих російських ударів по енергетичних об'єктах України.

Графіки відключень світла для Київщини на 16 листопада

Графіки відключень світла для Київщини 16 листопада/ДТЕК

Графіки відключень світла для Київщини 16 листопада/ДТЕК

Графіки відключень світла для Києва на 16 листопада

Графіки відключень світла для Києва 16 листопада/ДТЕК

Графіки відключень світла для Києва 16 листопада/ДТЕК

В Укренерго оприлюднили графіки відключень світла по всій Україні на неділю, 16 листопада.

Раніше ми інформували, що 15 листопада окупанти атакували важливий енергооб'єкт на Чернігівщині.