Графіки відключень світла для Київщини та Києва на 16 листопада

Відключення світла на Київщині завтра — графіки ДТЕК
У неділю, 16 листопада, у Києві та на Київщині діятимуть графіки погодинних відключень світла. Мешканців закликають стежити за оновленнями та готуватися до можливих змін.
Про це інформує пресслужба ДТЕК у Telegram.
Де не буде світла у Києві та на Київщині 16 листопада
У неділю, 16 листопада, у Києві та Київській області вимикатимуть світло — відтак діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії.
Причина запровадження обмежень — наслідки масованих російських ударів по енергетичних об'єктах України.
Графіки відключень світла для Київщини на 16 листопада
Графіки відключень світла для Києва на 16 листопада
В Укренерго оприлюднили графіки відключень світла по всій Україні на неділю, 16 листопада.
Раніше ми інформували, що 15 листопада окупанти атакували важливий енергооб'єкт на Чернігівщині.
Читайте Новини.LIVE!