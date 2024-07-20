Графики отключения света в Киеве и области завтра, 21 июля — как будут отключать электричество

Человек в темноте смотрит в электронную книгу. Фото иллюстративное: depositphotos.com

Графики отключений электроэнергии в воскресенье, 21 июля, в Киеве и Киевской области будут действовать все сутки. До обеда будут применять только одну очередь отключений света. А вот во второй половине дня — две очереди.

Об этом в субботу, 20 июля, сообщили в НЭК "Укрэнерго".

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Скриншот сообщения НЭК "Укрэнерго"

Как будут отключать свет в Киеве и Киевской области 21 июля

С 00:00 до 15:00 будет одна очередь отключений, а с 15:00 до конца суток – две очереди.

Эту информацию подтвердили и в ДТЭК. Также энергетики добавили, что отключений в светло-серых зонах графиков не ожидается.

Скриншот сообщения ДТЭК

"Приятные новости, что имеющейся в системе мощности должно хватить, чтобы не применять светло-серые зоны отключений", — говорится в сообщении энергетиков.

Где посмотреть графики отключения света в Киеве и Киевской области

Чтобы проверить, как будут отключать электроэнергию в определенный день, нужно перейти по ссылкам:

Напомним, в Минэнерго рассказали, планируют ли пересматривать цены на электроэнергию. Сейчас тариф составляет 4,32 гривны за кВт/ч.

Ранее министр энергетики Герман Галущенко спрогнозировал, когда улучшится ситуация с электроэнергией. По его словам, специалисты НАЭК "Энергоатом" делают все возможное, чтобы поскорее перезагрузить топливо и запустить в работу атомные блоки.